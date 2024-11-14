Где спрятано печенье: только единицы разгадают загадку за 10 секунд

Непросто будет отыскать кусок печенья на столе, ведь он настолько хорошо спрятан, что постоянно ускользает из-под нашего взгляда.

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Надо найти печенье за 10 секунд/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, reddit

Разгадывание головоломок, в которых нужно отыскать что-то спрятанное, изрядно тренирует нашу внимательность и наблюдательность. Не стоит думать, что такие загадки - это развлечения для детей, ведь это не так. Довольно много подобных заданий настолько сложны, что над их разгадыванием можно "сломать голову".

В следующей загадке нужно отыскать кусок печенья на фотографии. Фото опубликовала пользовательница на платформе Reddit, задав всем читателям коварный вопрос.

"Я ела печенье и положила кусок на наш кухонный стол, не придав этому значения. Признаюсь, мне понадобилось больше времени, чем я могла бы гордиться, чтобы убедить себя, что я только что не доела это печенье", - подписала изображение его автор.

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Когда мы впервые посмотрим на изображение, то может казаться, будто это фото - обманка, и никакого печенья там нет. Но не стоит спешить с выводами. На самом деле печенье там есть, но заметить его смогут только остроглазые гении.

Нужно найти печенье за 10 секунд/ reddit

Попробуйте сосредоточиться, на отвлекаться и отыскать спрятанный кусочек печенья настолько быстро, как вам только удастся. При этом на разгадывание загадки дается всего 10 секунд.

Внизу мы показали правильный ответ - кусочек печенья обведен на фото красным кругом.

Кусок печенья лежит в правом углу стола/ reddit

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой найти 3 отличия за 19 секунд сможет только гений. Непросто будет заметить, по каким именно признакам отличаются два практически идентичных рисунка. Придется хорошо постараться, чтобы найти ответ.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 5 секунд догадаться, что не так на картинке. Непросто будет понять, что именно на картинке изображено неправильно. Придется очень хорошо постараться, чтобы добраться до правильного ответа.

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