Где спрятано печенье: только единицы разгадают загадку за 10 секунд

Разгадывание головоломок, в которых нужно отыскать что-то спрятанное, изрядно тренирует нашу внимательность и наблюдательность. Не стоит думать, что такие загадки - это развлечения для детей, ведь это не так. Довольно много подобных заданий настолько сложны, что над их разгадыванием можно "сломать голову".
В следующей загадке нужно отыскать кусок печенья на фотографии. Фото опубликовала пользовательница на платформе Reddit, задав всем читателям коварный вопрос.
"Я ела печенье и положила кусок на наш кухонный стол, не придав этому значения. Признаюсь, мне понадобилось больше времени, чем я могла бы гордиться, чтобы убедить себя, что я только что не доела это печенье", - подписала изображение его автор.
Когда мы впервые посмотрим на изображение, то может казаться, будто это фото - обманка, и никакого печенья там нет. Но не стоит спешить с выводами. На самом деле печенье там есть, но заметить его смогут только остроглазые гении.
Попробуйте сосредоточиться, на отвлекаться и отыскать спрятанный кусочек печенья настолько быстро, как вам только удастся. При этом на разгадывание загадки дается всего 10 секунд.
Внизу мы показали правильный ответ - кусочек печенья обведен на фото красным кругом.
Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой найти 3 отличия за 19 секунд сможет только гений. Непросто будет заметить, по каким именно признакам отличаются два практически идентичных рисунка. Придется хорошо постараться, чтобы найти ответ.
Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 5 секунд догадаться, что не так на картинке. Непросто будет понять, что именно на картинке изображено неправильно. Придется очень хорошо постараться, чтобы добраться до правильного ответа.
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