Кто придумал слово "мистецтво", которому менее 200 лет: не все знают ответ

На самом деле это слово в украинском языке достаточно молодое.

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Кто придумал слово "мистецтво"/ колаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Кто придумал слово " мистецтво "

Сколько лет существует это слово

Слово "мистецтво" в наше время настолько распространено и часто употребляемо, что, наверное, ни у кого не возникает сомнения в его древней истории. Но на самом деле его история не такая уж и древняя - этот термин появился в украинском языке меньше, чем 200 лет назад.

Появлению такого термина мы можем быть обязаны украинским писателям. Об этом рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

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"Мене ніхто не розуміє, значить я – мистецтво" - есть такая песня у Роксоланы. А, кстати, вы знаете, что слово искусство молодое? Ему меньше, чем 200 лет. По одной из версий, создали это слово авторы журнала "Основа", среди которых Пантелеймон Кулиш. По другой версии, автором слова искусство является Елена Пчилка", - рассказала Багний.

Смотрите видео, кто придумал слово "мистецтво":

Ранее Главред рассказал, почему "грудень" имеет такое название - правильный ответ знают не все. Ольга Багний отметила, что первый месяц зимы не всегда назывался "груднем" - на протяжении многих веков его называли по-другому.

Также Ольга Багний рассказала, что означает "ходити іменинником". Довольно часто состояние человека, которое можно описать таким фразеологизмом, мы называем другими словами. Но не лишним будет знать еще и такое благозвучное выражение.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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