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Почему нельзя говорить "знижка -50%": какую ошибку часто делают украинцы

Алёна Воронина
20 декабря 2024, 04:15
22
Если не внести в это выражение всего одно исправление, то получится серьезная ошибка, допускать которую не стоит.
Украинский язык, Ольга Багний
Почему нельзя говорить "знижка -50%"/ колаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

  • Почему нельзя говорить "знижка мінус 50 відсотків"
  • Какая ошибка часто встречается в этой фразе

Когда мы покупаем что-то в магазине, то нередко можем сталкиваться с таким явлением, как скидки. При этом на сайтах онлайн-магазинов или на вывесках в офлайн-магазинах могут встречаться следующие формулировки: "знижка -50%", "знижка -30%" и т.п. Но не все знают, что на самом деле это выражение неправильное.

Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, какую ошибку мы можем часто допускать при употреблении такой фразы.

видео дня

"И буде вам знижка мінус 50 відсотків" - вы точно хоть раз слышали такое соблазнительное предложение. Но знаете, что здесь не так? Итак, когда мы говорим о скидке, то уже понятно, что цена уменьшена, и слово "мінус" не нужно. Поэтому запомните: мы не говорим "знижка мінус 50%" - это же масло масляное. Мы говорим - "знижка 50%". Вот так правильно", - пояснила Багний.

Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "знижка -50%":

Ранее Главред рассказал, почему "грудень" имеет такое название - правильный ответ знают не все. Ольга Багний отметила, что первый месяц зимы не всегда назывался "груднем" - на протяжении многих веков его называли по-другому.

Также Ольга Багний рассказала, что означает "ходити іменинником". Довольно часто состояние человека, которое можно описать таким фразеологизмом, мы называем другими словами. Но не лишним будет знать еще и такое благозвучное выражение.

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Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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украинский язык Ольга Багний
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