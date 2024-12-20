Почему нельзя говорить "знижка -50%": какую ошибку часто делают украинцы

Если не внести в это выражение всего одно исправление, то получится серьезная ошибка, допускать которую не стоит.

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Почему нельзя говорить "знижка -50%"/ колаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Почему нельзя говорить "знижка мінус 50 відсотків"

Какая ошибка часто встречается в этой фразе

Когда мы покупаем что-то в магазине, то нередко можем сталкиваться с таким явлением, как скидки. При этом на сайтах онлайн-магазинов или на вывесках в офлайн-магазинах могут встречаться следующие формулировки: "знижка -50%", "знижка -30%" и т.п. Но не все знают, что на самом деле это выражение неправильное.

Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, какую ошибку мы можем часто допускать при употреблении такой фразы.

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"И буде вам знижка мінус 50 відсотків" - вы точно хоть раз слышали такое соблазнительное предложение. Но знаете, что здесь не так? Итак, когда мы говорим о скидке, то уже понятно, что цена уменьшена, и слово "мінус" не нужно. Поэтому запомните: мы не говорим "знижка мінус 50%" - это же масло масляное. Мы говорим - "знижка 50%". Вот так правильно", - пояснила Багний.

Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "знижка -50%":

Ранее Главред рассказал, почему "грудень" имеет такое название - правильный ответ знают не все. Ольга Багний отметила, что первый месяц зимы не всегда назывался "груднем" - на протяжении многих веков его называли по-другому.

Также Ольга Багний рассказала, что означает "ходити іменинником". Довольно часто состояние человека, которое можно описать таким фразеологизмом, мы называем другими словами. Но не лишним будет знать еще и такое благозвучное выражение.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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