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Морозы усилятся: где в Украине ударит -14 градусов

Алёна Воронина
8 февраля 2025, 14:14
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Температура воздуха еще больше опустится в минуса. Синоптик рассказала, в каких областях будет холоднее всего.
Погода, зима, белка
Погода в Украине станет холоднее - морозы усилятся/ УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода на следующей неделе
  • Где будут самые большие морозы

Погод в Украине в ближайшие дни будет определяться полем высокого давления и арктическим воздухом. В нашем государстве ожидаются холодные и сухие погодные условия.

Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, сообщают Факты ICTV. Она рассказала, какой будет погода в Украине в ближайшие семь дней.

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Погода в Украине 8-10 февраля

По словам синоптика, осадков не ожидается, только в субботу в Крыму возможен небольшой снег.

"Погоду в Украине продолжает определять поле очень высокого атмосферного давления, антициклон достаточно мощный. Такое атмосферное давление не часто случается. Также в дополнение к этому - холодный воздух арктического происхождения. Осадков ждать не стоит. Только в субботу в Крыму возможен небольшой снег", - отметила Птуха.

Она предупредила, что в Крыму и Приазовье местами возможны порывы ветра 15-20 м/с, из-за чего холод может становиться еще более ощутимым. Во всех остальных регионах ветер будет умеренным.

Ночью столбики термометров будут показывать -4...-10 градусов, в Крыму 0...-5 градусов. Прохладнее всего будет в Карпатах - там температура воздуха может опуститься до -7...-14 градусов, но днем будет 0...-6.

Днем температура воздуха будет держаться на уровне от -4 градусов до +1°С, на Закарпатье +2...+8.

Погода в Украине 9 февраля
Погода в Украине 9 февраля/ meteoprog
Погода в Украине 10 февраля
Погода в Украине 10 февраля/ meteoprog

Погода в Украине 11-12 февраля

В этот период ночная температура воздуха будет держаться на уровне -4...-10 градусов, в Карпатах будет до -13 градусов. Днем будет преимущественно 0...+5 градуса. Только в западных и южных областях ожидается от -2 градусов до +3, на Закарпатье +2...+7.

Осадки не ожидаются, сохранится очень спокойная погода. Согласно прогнозу Натальи Птухи, все чаще возможны солнечные прояснения.

Погода в Украине на 11 февраля
Погода в Украине 11 февраля/ meteoprog

Консультативный прогноз погоды на 13-17 февраля

По словам синоптика, точно спрогнозировать погоду на конец следующей недели пока нельзя, но температура воздуха может немного измениться.

"Ожидается определенная синоптическая перестройка, но мы ее еще не видим до конца. Температура может разве что на пару градусов повыситься. Ночью -2...-7 градусов, в день около 0 - то есть остается от +4 до -2 градусов, на Юге и Закарпатье +1...+7 градусов", - рассказала она.

Что касается осадков, небольшой снег возможен днем 15 февраля и ночью 16 февраля в западных, а 17 февраля в северных областях, днем на Закарпатье - с дождем.

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что морозы усилятся, будет -12 градусов - Украину накрывает антициклон Elvira. Синоптик рассказал, в каких областях будет холоднее всего и стоит ли ожидать осадков.

Также ранее сообщалось, что будут штормовые порывы ветра и морозы - украинцев предупредили об опасной погоде. Температура воздуха будет опускаться еще ниже в минусы. Также несколько областей накроют штормовые порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Напомним, сообщалось, что в Украине будет очень холодно - стало известно, где "ударит" -10 градусов. Погода в Чернигове будет одной из самых холодных. Температура воздуха там опустится до -7 градусов.

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Кто такая Наталья Птуха

Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

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