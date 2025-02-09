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Украину накроет 5-дневный шторм: какой будет мощность новой магнитной бури

Ангелина Подвысоцкая
9 февраля 2025, 06:30
157
Ожидается, что в ближайшие дни мощность магнитной бури внезапно увеличится.
магнитная буря
Украину атакует новая почти 6-балльная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украину атаковала магнитная буря. Внезапно ее мощность начала увеличиваться. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря началась 29 января и ударила с 3-балльной мощностью. Уже на следующий день ее сила увеличилась до 5-ти баллов. 1 февраля ударила 6-балльная буря, после чего она вновь опустилась до 5-ти баллов.

видео дня

3-5 февраля магнитная буря была на уровне 4-х баллов. 6 февраля она внезапно выросла до почти 6-ти баллов. На следующий день она опустилась до 4-х баллов. Ожидается, что на таком уровне она продержится до 9 февраля включительно, после чего вновь ударит с почти 6-балльной мощностью.

После этого буря закончится. Однако расслабляться рано, ведь 12-16 февраля страна будет под атакой 5-дневного шторма. В эти дни ожидается магнитная буря с мощностью 3 балла.

магнитная буря
Украину атакует новая почти 6-балльная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошла 14 вспышек класса С и М. Сообщается, что 9 февраля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 70%. Вероятность вспышек класса Х составляет 25%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 69 солнечных пятен.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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