Когда в Украине будет идти снег: синоптик назвала дату

В ближайшие несколько суток ночная температура воздуха будет опускаться до -12 градусов.

https://glavred.info/synoptic/kogda-v-ukraine-budet-idti-sneg-sinoptik-nazvala-datu-10638359.html Ссылка скопирована

Погода в Украине - когда в Украине будет идти снег/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда в Украине выпадет снег

Какой будет температура воздуха в ближайшие дни

Погода в Украине в ближайшие дни будет без осадков, однако в конце текущей недели вероятен снег.

Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в ближайшие дни будут продолжаться морозы.

видео дня

"В ближайшие дни морозы еще продлятся, с небольшими колебаниями. Снег вероятен в конце недели", - рассказала синоптик.

Она отметила, что 11 февраля в Украине ночью ожидается -6...-12 градусов, днем -2...-6 градусов. Однако на юге и западе в течение дня потеплеет до -3...+3 градусов, на Закарпатье будет +4...+7 градусов.

Из-за антициклона в ближайшие дни осадков везде по Украине не будет, вплоть до конца недели, когда ожидается снег.

Погода в Украине 11 февраля/ meteoprog

В Киеве во вторник также предполагается сухая морозная погода с температурой воздуха ночью -7...-9 градусов, днем -2...-4 градуса.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, влупит до -10 градусов - синоптик дал прогноз на следующую неделю в Украине. В некоторых регионах Украины столбики термометра опустятся ниже нуля, также прогнозируются осадки.

Также ранее сообщалось, что будет настоящая зима - в Украину идут мощные циклоны. В ближайшее время Украина окажется под влиянием холодного воздуха и северо-западного ветра.

Напомним, Украину накроет 5-дневный шторм - какой будет мощность новой магнитной бури. Ожидается, что в ближайшие дни мощность магнитной бури внезапно увеличится.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред