Когда в Украине будет идти снег: синоптик назвала дату

Вы узнаете:
- Когда в Украине выпадет снег
- Какой будет температура воздуха в ближайшие дни
Погода в Украине в ближайшие дни будет без осадков, однако в конце текущей недели вероятен снег.
Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в ближайшие дни будут продолжаться морозы.
"В ближайшие дни морозы еще продлятся, с небольшими колебаниями. Снег вероятен в конце недели", - рассказала синоптик.
Она отметила, что 11 февраля в Украине ночью ожидается -6...-12 градусов, днем -2...-6 градусов. Однако на юге и западе в течение дня потеплеет до -3...+3 градусов, на Закарпатье будет +4...+7 градусов.
Из-за антициклона в ближайшие дни осадков везде по Украине не будет, вплоть до конца недели, когда ожидается снег.
В Киеве во вторник также предполагается сухая морозная погода с температурой воздуха ночью -7...-9 градусов, днем -2...-4 градуса.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, влупит до -10 градусов - синоптик дал прогноз на следующую неделю в Украине. В некоторых регионах Украины столбики термометра опустятся ниже нуля, также прогнозируются осадки.
Также ранее сообщалось, что будет настоящая зима - в Украину идут мощные циклоны. В ближайшее время Украина окажется под влиянием холодного воздуха и северо-западного ветра.
Напомним, Украину накроет 5-дневный шторм - какой будет мощность новой магнитной бури. Ожидается, что в ближайшие дни мощность магнитной бури внезапно увеличится.
Вас также может заинтересовать:
- Чем отличаются 2 девочки: только люди с умом детектива угадают за 10 секунд
- Что не так на рисунке: надо найти ошибку за 5 секунд
- 6 продуктов, которые помогут заснуть: их можно есть даже поздно вечером
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред