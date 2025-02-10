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Когда в Украине будет идти снег: синоптик назвала дату

Алёна Воронина
10 февраля 2025, 16:00
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В ближайшие несколько суток ночная температура воздуха будет опускаться до -12 градусов.
Погода, снег, зима
Погода в Украине - когда в Украине будет идти снег/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Когда в Украине выпадет снег
  • Какой будет температура воздуха в ближайшие дни

Погода в Украине в ближайшие дни будет без осадков, однако в конце текущей недели вероятен снег.

Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в ближайшие дни будут продолжаться морозы.

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"В ближайшие дни морозы еще продлятся, с небольшими колебаниями. Снег вероятен в конце недели", - рассказала синоптик.

Она отметила, что 11 февраля в Украине ночью ожидается -6...-12 градусов, днем -2...-6 градусов. Однако на юге и западе в течение дня потеплеет до -3...+3 градусов, на Закарпатье будет +4...+7 градусов.

Из-за антициклона в ближайшие дни осадков везде по Украине не будет, вплоть до конца недели, когда ожидается снег.

Погода в Украине на 11 февраля
Погода в Украине 11 февраля/ meteoprog

В Киеве во вторник также предполагается сухая морозная погода с температурой воздуха ночью -7...-9 градусов, днем -2...-4 градуса.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog
Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, влупит до -10 градусов - синоптик дал прогноз на следующую неделю в Украине. В некоторых регионах Украины столбики термометра опустятся ниже нуля, также прогнозируются осадки.

Также ранее сообщалось, что будет настоящая зима - в Украину идут мощные циклоны. В ближайшее время Украина окажется под влиянием холодного воздуха и северо-западного ветра.

Напомним, Украину накроет 5-дневный шторм - какой будет мощность новой магнитной бури. Ожидается, что в ближайшие дни мощность магнитной бури внезапно увеличится.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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