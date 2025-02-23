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"Морозы будут еще держаться": синоптики прогнозируют холодное 24 февраля

Виталий Кирсанов
23 февраля 2025, 13:22
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С 25-26 февраля морозы будут постепенно ослабевать, температура начнет повышаться.
погода
Синоптики прогнозируют холодное 24 февраля / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Прогноз погоды от Натальи Диденко
  • Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В Украине в понедельник, 24 февраля, ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков, хотя на востоке страны пройдет небольшой снег, который к вечеру прекратится. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее информации, морозы будут еще держаться, поэтому зима продолжает влиять на погоду. Холоднее всего будет на севере Украины, где ночью температура опустится до -10-16 градусов, в других областях ожидается -9-12 градусов, а на западе и юге -3-9 градусов.

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"В течение понедельника температура на западе страны повысится до +2+6 градусов, в большинстве других областей температура будет колебаться от -3 до +2 градусов тепла. Холодная погода сохранится на востоке, где днем температура будет -3-7 градусов", - говорится в сообщении.

В Киеве 24 февраля без осадков и солнечно, но достаточно холодно: ночью температура снизится до -12-14 градусов, а днем будет держаться на уровне -2 до 0 градусов. Это первый знак того, что потепление уже приближается.

Однако еще останется несколько холодных ночей, отметила синоптик. С 25-26 февраля морозы будут постепенно ослабевать, температура начнет повышаться, но на востоке еще будет холодно до 1 марта. Потепление будет постепенным, без резких изменений температуры, и без чрезмерно теплых дней. Хотя зимой еще будет несколько холодных ночей, затем температура будет постепенно повышаться.

"Дата завтрашняя (третья годовщина начала пономасштабной войны, - ред.) не должна нас заводить в негативные эмоции, а как раз осознать - вечной будет память о героях, всегда чувствуем и будем чувствовать гордость, любовь и восхищение нашими людьми и нашей страной", - добавила Наталка Диденко.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 24 февраля, температура ночью опустится до -10°…-12°, а днем будет -1°…+1°.

Погода в Украине 24 февраля
Погода в Украине 24 февраля / Фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что 23 февраля будет мощный ветер и 18-градусный мороз - Украину атакует стужа. Синоптик рассказал, какой будет погода в выходные и где будут самые сильные морозы и ветер.

Также ранее сообщалось, что Украину атакует 17-градусный мороз - стало известно, когда в регионы придет потепление. Погода в Сумах будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до -16 градусов.

Напомним, двухнедельный шторм подходит к концу - Украину скоро атакует новая магнитная буря. Новая магнитная буря может повлиять на самочувствие людей.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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