Решающее слово за Украиной: в Раде назвали новую дату начала перемирия с РФ

В Раде допустили формат определенного перемирия в российско-украинской войне уже в мае, но отметили, что окончательное решение должно быть за Украиной.

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В Раде назвали новую дату начала перемирия с РФ / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 4 отдельная танковая бригада

О чем сказал Костенко:

Перемирие на фронте может начаться уже в мае

Россия формирует новые подразделения для улучшения ситуации на фронте

Перемирие в войне между Россией и Украиной может наступить уже в мае. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и разведки Роман Костенко в эфире 5 канала.

"Может ли быть какое-то перемирие? Многие прогнозируют, что на май все-таки договорятся о каком-то перемирии. Я не исключаю того, что может быть какой-то план перемирия или его реализация. Потому что еще раз скажу, что это очень важно для наших партнеров из Соединенных Штатов, потому что их президент пришел к власти на этих заявлениях к власти, и ему нужно какое-то приостановление войны, и Путин это понимает", - заявил Костенко. видео дня

Смотрите видео заявления Костенко относительно сроков начала перемирия:

Фото: скриншот

Он отметил, что РФ формирует новые воинские подразделения и пытается улучшить свое тактическое положение на фронте. Хотя это нельзя назвать полноценным наступлением, активность российских сил не уменьшается.

Костенко предполагает, что определенный формат перемирия действительно возможен, однако решение о нем будет зависеть от украинской стороны. В то же время он выразил сомнение в том, что такое перемирие будет длительным или станет завершением войны.

Прекращение огня в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Соединенные Штаты в настоящее время придерживаются мягкой дипломатической стратегии в попытках остановить войну, однако Россия своим поведением вредит их международной репутации. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, после символической даты - 20 апреля, до которой Россия должна согласиться на прекращение огня, события могут начать разворачиваться очень динамично.

В то же время агентство Bloomberg сообщает, что США пытаются достичь договоренности о перемирии между Россией и Украиной до 20 апреля, когда в этом году Пасху отмечают и западные, и православные христиане.

Издание The Telegraph пишет, что в Белом доме уже осознают, что президент США Дональд Трамп не сможет добиться прекращения боевых действий до Пасхи. В то же время администрация Трампа всё больше недовольна затягиванием переговорного процесса со стороны Кремля и готовится усилить давление как на Москву, так и на Киев для достижения договорённостей.

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Кто такой Роман Костенко Роман Костенко - народный депутат Украины, Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

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