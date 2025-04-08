Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Решающее слово за Украиной: в Раде назвали новую дату начала перемирия с РФ

Юрий Берендий
8 апреля 2025, 17:14
1371
В Раде допустили формат определенного перемирия в российско-украинской войне уже в мае, но отметили, что окончательное решение должно быть за Украиной.
ВСУ
В Раде назвали новую дату начала перемирия с РФ / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 4 отдельная танковая бригада

О чем сказал Костенко:

  • Перемирие на фронте может начаться уже в мае
  • Россия формирует новые подразделения для улучшения ситуации на фронте

Перемирие в войне между Россией и Украиной может наступить уже в мае. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и разведки Роман Костенко в эфире 5 канала.

"Может ли быть какое-то перемирие? Многие прогнозируют, что на май все-таки договорятся о каком-то перемирии. Я не исключаю того, что может быть какой-то план перемирия или его реализация. Потому что еще раз скажу, что это очень важно для наших партнеров из Соединенных Штатов, потому что их президент пришел к власти на этих заявлениях к власти, и ему нужно какое-то приостановление войны, и Путин это понимает", - заявил Костенко.

видео дня

Смотрите видео заявления Костенко относительно сроков начала перемирия:

Решающее слово за Украиной: в Раде назвали новую дату начала перемирия с РФ
Фото: скриншот

Он отметил, что РФ формирует новые воинские подразделения и пытается улучшить свое тактическое положение на фронте. Хотя это нельзя назвать полноценным наступлением, активность российских сил не уменьшается.

Костенко предполагает, что определенный формат перемирия действительно возможен, однако решение о нем будет зависеть от украинской стороны. В то же время он выразил сомнение в том, что такое перемирие будет длительным или станет завершением войны.

Прекращение огня в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Соединенные Штаты в настоящее время придерживаются мягкой дипломатической стратегии в попытках остановить войну, однако Россия своим поведением вредит их международной репутации. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, после символической даты - 20 апреля, до которой Россия должна согласиться на прекращение огня, события могут начать разворачиваться очень динамично.

В то же время агентство Bloomberg сообщает, что США пытаются достичь договоренности о перемирии между Россией и Украиной до 20 апреля, когда в этом году Пасху отмечают и западные, и православные христиане.

Издание The Telegraph пишет, что в Белом доме уже осознают, что президент США Дональд Трамп не сможет добиться прекращения боевых действий до Пасхи. В то же время администрация Трампа всё больше недовольна затягиванием переговорного процесса со стороны Кремля и готовится усилить давление как на Москву, так и на Киев для достижения договорённостей.

Другие новости:

Кто такой Роман Костенко

Роман Костенко - народный депутат Украины, Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине мирное урегулирование мирные переговоры
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Когда вернется весенняя погода: стала известна дата

Когда вернется весенняя погода: стала известна дата

17:32Синоптик
Решающее слово за Украиной: в Раде назвали новую дату начала перемирия с РФ

Решающее слово за Украиной: в Раде назвали новую дату начала перемирия с РФ

17:14Война
Возвращение отключений света в Украине: в Укрэнерго прокомментировали ситуацию

Возвращение отключений света в Украине: в Укрэнерго прокомментировали ситуацию

17:03Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ударит 11-градусный мороз: названы регионы, где усилится похолодание

Ударит 11-градусный мороз: названы регионы, где усилится похолодание

Как постирать ковер дома на полу: быстрый и простой совет

Как постирать ковер дома на полу: быстрый и простой совет

Карта Deep State онлайн за 8 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Только люди со "зрением орла" найдут 7-го человека: являетесь ли вы супер-интеллектуалом

Только люди со "зрением орла" найдут 7-го человека: являетесь ли вы супер-интеллектуалом

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 апреля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 апреля (обновляется)

Последние новости

17:35

Руководство НАБУ попало в скандал: завладели элитной недвижимостью по госпрограмме для военных

17:32

Когда вернется весенняя погода: стала известна дата

17:25

"Она сказала "Да": Ирине Билык сделали предложениеВидео

17:14

Решающее слово за Украиной: в Раде назвали новую дату начала перемирия с РФВидео

17:05

Курс внезапно "подскочил": после восьмимесячного минимума доллар пошел на взлет

Цены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товарыЦены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товары
17:03

Возвращение отключений света в Украине: в Укрэнерго прокомментировали ситуацию

16:59

"Бинго!": мужчина купил украшение за $3, а потом узнал настоящую стоимость

16:56

Не дайте себя обмануть: как проверить золото в домашних условиях

16:42

Дочь Джоли стала точной копией матери: удивительное фото появилось в сети

Реклама
16:37

Помидоры вырастут огромными, если добавить в почву один простой ингредиент

16:12

Все будет дорожать, но есть нюанс: Марчук спрогнозировал цены на популярные овощи

16:00

Копать не нужно: как вырастить картофель по уникальному японскому методу

16:00

3 знака зодиака, которые могут неожиданно разбогатеть до конца апреля

15:42

Какой гибрид купить с пробегом: ТОП-10 авто, которые становятся лучше с годами

15:40

Наташа Королева засветилась с чужим мужчиной на фоне слухов об изменах Тарзана

15:32

ССО провели зачистку: в DeepState сообщили, как изменилась ситуация на Сумщине

15:25

ВСУ вступили в бой с гражданами Китая на Донетчине и взяли их в плен - деталиВидео

15:20

Знают единицы: откуда на подводной лодке берут кислород

14:50

Украина отправит в США представителей, чтобы обсудить соглашение об ископаемых: названа дата

14:47

Впервые с сентября прошлого года: курс доллара в Украине "упал до минимума"

Реклама
14:43

"Хранила 35 лет": девушка нашла пасхальную реликвию и была ошеломлена

14:34

Выплаты военным будут: Минфин опроверг слухи о нехватке средств

14:11

"Так страшно": Меган Маркл рассказала о беременности

14:09

РФ готовит масштабное наступление: эксперт сказал, что может сломать планы Путина

14:02

"Цены на нефть могут обвалиться до нуля": что ждет РФ и как это повлияет на войну

13:58

Куда исчезла жена Павла Зиброва: певец раскрыл тайну

13:50

Цена на пике: украинцев предупредили, сколько будут стоить яйца перед Пасхой

13:49

Станут ярко-белыми за 5 минут: лайфхак, как легко помыть швы между плиткой

13:16

Украина не может сбивать ракеты РФ, как раньше: генерал предупредил об угрозе

12:37

Что повлияет на стоимость продуктов в Украине: неожиданный прогнозВидео

12:36

Как очистить черную решетку на газовой плите: способ, о котором многие не знаютВидео

12:35

Будет еще холоднее: синоптик предупредила о морозах и сказала, когда они отступят

12:26

В Украине участились случаи штрафов от ТЦК: что изменилось и кто в зоне риска

12:20

"Главный ньюсмейкер Украины": беглец Винник решил подзаработать на фанатах

12:19

"Танцевал, пел и любил бегать": в Кривом Роге прощаются с 3-летним ТимофеемВидео

11:43

Сигнал для Альянса: Китай пытается "подвинуть" НАТО в Черном море

11:27

Потери колоссальные: названы прямые убытки аграрного сектора Украины из-за войныВидео

11:27

20 миллионов штрафа: НБУ применил санкции к банку Порошенко за отмывание денег

11:24

Спартц предложила Украине уступить территории: в МИД жестко ответили

10:59

2-3 села уже под контролем: названа цель наступления ВСУ на Белгородщину

Реклама
10:56

Китайский гороскоп на завтра 9 апреля: Петухам - истощение, Собакам - травмы

10:54

"Трамп запустил цунами, РФ уже не спасти": когда Кремль может отказаться от войны

10:29

Украина и США планировали операции ВСУ: Залужный рассказал о секретном штабе

10:16

Выборы в Украине могут состояться в октябре, но есть нюанс - ЦИКВидео

10:04

Все решит один нюанс: как изменится цена на курятину в Украине

10:03

РФ атаковала Днепропетровщину: вспыхнул пожар, повреждена инфраструктура и дома

10:00

Цифровые инструменты и ИИ обеспечивают устойчивое развитие украинского агросектора актуально

09:53

Впервые после ухода из Студии Квартал-95: Елена Кравец возвращается на сцену

09:52

О муравьях и тле можно забыть: какое растение они боятся как огня

09:33

Дочь Веры Брежневой ошеломила дорогими подарками от мамы - что подарила

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Пасха 2025
Можно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять