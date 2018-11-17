В Москве умер популярный певец Евгений Осин

17 ноября 2018, 18:43

Причина смерти певца не называется.

Осин
Евгений Осин / uznayvse.ru

В субботу, 17 ноября в Москве скончался популярный певец Евгений Осин.

Осин умер в своей московской квартире. Причина смерти певца не называется, рассказал РБК концертный директор певца Александр Сидоренко.

Он также подчеркнул, что пока еще рано говорить о месте и дате похорон Осина.

"Пока еще ничего не известно", - добавил Сидоренко.

Отметим, что особую популярность Осин снискал в 90-х годах со своими хитами: "Плачет девушка в автомате", "Портрет работы Пабло Пикассо".

Певец также участвовал в таких телевизионных проектах как "Старые песни о главном".

Осин родился в Москве 4 октября 1964 года. Собственную группу он создал в 1986 году, а с 1988 года руководил коллективом в центре Стаса Намина. В конце 1980-х Осин также сотрудничал с популярной группой "Браво".

Отметим, что Осин также принимал участие в предвыборной кампании Бориса Ельцина "Голосуй или проиграешь!" в 1996 году. Именно под его песню Ельцин отплясывал на сцене.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Осин оказался на грани нищеты.

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певец смерть Евгений Осин
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