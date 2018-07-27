"Жить уже не на что": звезда 90-х Осин оказался на грани нищеты

Популярный в 90-е годы минувшего столетия российский певец Евгений Осин заявил о том, что оказался на грани нищеты.

Музыкант пожаловался, что ему нечего есть, поэтому он вынужден продать свою квартиру в Москве.

На пике популярности Осин купил просторные апартаменты в районе станции метро "Полежаевская" в Москве, а теперь намеревается их продать и купить жилплощадь поменьше, а на разницу в цене "существовать какое-то время", пишет "СтарХит".

Трудности у певца возникли из-за его пристрастия к алкоголю. После выписки из больницы Осин оказался в бедственном положении и не может работать.

"Сегодня (27 июля, 2018 год) ездил в банк, чтобы снять остатки сбережений. Жить уже не на что! А все из-за злосчастных переломов. Сначала травмировал ногу, потом руку. Несколько месяцев провалялся в клинике. Долго не могли сделать операцию, носил аппарат Илизарова. Теперь хожу с гипсом – на сцене в таком виде не появишься. Решил продать квартиру, она у меня большая. Планирую купить что-нибудь поменьше, а на разницу получится существовать какое-то время", — рассказал Осин.

Апартаменты певца площадью более 100 кв. метров в районе станции метро "Полежаевская" оцениваются в 30 млн рублей, добавляет издание.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Осину могут ампутировать руку.

В свою очередь популярный украинский певец Иво Бобул рассказал, что ему нечем платить за квартиру.