В России скончался известный писатель Битов

Андрей Битов умер / АиФ

3 декабря в России умер известный писатель Андрей Битов.

Об этом сообщила литературный критик Галина Юзефович у себя в Facebook.

"Только что моя мама Анна Бердичевская звонила из Бауманской больницы. Андрей Битов умер сегодня", – написала она в понедельник.

Битов был одним из основателей постмодернизма в российской литературе.

Его перу принадлежат такие произведения, как "Пушкинский дом", "Улетающий Монахов", "Мы проснулись в незнакомой стране", "Жизнь в ветреную погоду", "Ожидание обезьян" и др.

Андрей Битов: цитаты и афоризмы

Среди его известных изречений стоит вспомнить следующие:

Легко сохранять идеологическую девственность, когда на нее никто не покушается.

Так мы всегда, давая всё меньше, полагаем, что отдаём последнее, а за последнее — требуем от другого всего…

С такой недоступностью на лице только в очереди к венерологу сидят…

Нравственный человек должен сказать себе, что он сам прежде всего мешает себе — это его способ. Безнравственный упрекнет кого-нибудь. Глупый упрекнет что-то.

Почему с появлением человека не появилось ни одного более вида? И если дрожь омерзения пробирает нас от какого-то паука или гада, что был до нас и нас переживет, то какими глазами сама природа смотрит на нас, какая дрожь пробегает по ее коже? Представляете этот взгляд? На нас?

Ранее умер автор слов марша "Прощание славянки". Прощание с Федотовым состоялось 26 ноября.

Напомним, 17 ноября, в Москве умер певец и музыкант Евгений Осин. Музыканту было 54 года. Осин стал известен как исполнитель хита "Плачет девушка в автомате". Текст песни - переписанное стихотворение поэта Андрея Вознесенского.