"От таких нужно бежать": жена Ращука поставила точку в браке после измен

Вы узнаете:
- Виктория Билан и Владимир Ращук развелись
- Как актриса прокомментировала расставание
Известная актриса Виктория Билан поставила точку в отношениях с Владимиром Ращуком. Знаменитость сообщила в Instagram, что официально развелась с супругом, который изменял ей во время беременности.
По словам Билан, ее бывший партнер и отец их общего ребенка не явился на судебное заседание. Несмотря на это, актриса предоставила доказательства отсутствия помощи сыну и отказалась от срока на примирение.
"Сегодня я официально освободилась. Понемногу вытаскиваю из спины ножи, отмываюсь от лжи, измены и разочарования. На суд он не явился, потому что "в армии и не может прийти". Очередное лживое ходатайство и очередные оправдания", — заявила Виктория.
Актриса подчеркнула, что приняла одно из самых важных решений в своей жизни, и призвала женщин, оказавшихся в похожей ситуации, не терпеть, а выбирать себя.
"От таких надо не просто уходить… убегать, без страха и без сожаления. Ибо самое страшное не одиночество. Страшнее всего жить рядом с человеком, который тебя обесценивает и уничтожает ложью и трусостью", — написала Билан.
Виктория Билан и Владимир Ращук — почему развелись
Популярная актриса Виктория Билан-Ращук раскрыла детали измен своего супруга — актера и военнослужащего Владимира Ращука. Виктория призналась, что они долго и безуспешно пытались зачать ребенка. Самым болезненным ударом для нее стало известие о том, что муж завел роман на стороне как раз в тот момент, когда она предпринимала последнюю попытку искусственного оплодотворения.
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О персоне: Владимир Ращук
Ращук Владимир Анатольевич (род. 11 октября 1987) - украинский театральный и киноактер, спортсмен и военнослужащий, командир 7-й роты 3-го Батальона "Свобода" в составе Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж". Имеет звание "лейтенант", сообщает "Википедия".
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