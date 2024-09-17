Осы улетят сами: как навсегда избавиться от опасных насекомых

Чтобы осы не превратили ваш дом в свое гнездо, важно вовремя и правильно уничтожить этих насекомых.

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Как избавиться от ос в доме и на участке / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, ua.depositphotos.com

Осы и шершни играют важную роль в борьбе с вредителями на вашем участке, поскольку охотятся на многих насекомых. Однако, когда осы обустраивают гнезда вблизи жилых зданий или садов, их присутствие становится нежелательным, поскольку укусы могут быть очень болезненными, а для людей с аллергией - даже смертельно опасными.

Как вывести ос из стены дома

Самостоятельное удаление осиного гнезда - задача не из легких и требующая осторожности. Осы могут агрессивно защищать свое гнездо, особенно если чувствуют угрозу.

Перед тем, как приступать к работе, необходимо защитить тело плотной одеждой, перчатками и маской. Лучшее время для борьбы с осами - поздняя ночь или утро, когда они наименее активны.

Для уничтожения осиного гнезда в стене можно использовать несколько методов:

Инсектициды: специальные инсектициды для уничтожения ос можно приобрести в магазинах. Их применяют путем опрыскивания гнезда. Ловушки: ловушки для ос можно приобрести или сделать самостоятельно. Они привлекают ос запахом сладкого, а затем удерживают их внутри. Вызов специалистов: если гнездо расположено в труднодоступном месте или вы не уверены в своих силах, лучше обратиться в службу дезинсекции.

Как избавиться от ос народными средствами

Если осы часто встречаются в вашем саду, эффективным методом будет использование приманок со сладкой жидкостью, рассказал Express.co.uk специалист по домашнему хозяйству Джордж.

Для этого возьмите пластиковую бутылку, разрежьте ее пополам и вставьте верхнюю часть в нижнюю горлышком вниз. Наполните бутылку водой с растворенным сахаром, медом или подслащенным алкоголем. Осы залезут в такую ловушку, но выбраться обратно не смогут и утонут.

Смотрите видео, как собственноручно сделать ловушку для ос:

Чего боятся осы дома

Осы, как правило, боятся веществ и запахов, которые являются для них неприятными или даже вредными. Например, осы избегают сильных запахов и раздражающих веществ. Использование таких средств, как уксус, цитрусовые масла или даже некоторые специи, может помочь в отпугивании ос.

Специалист Майк Стори рекомендует высаживать травы, в частности базилик, лаванду, мяту, розмарин, шалфей и тимьян. Эфирные масла этих растений помогут отпугнуть ос от вашего жилья, особенно если разместить их возле дверей или окон.

Какой запах не любят осы

Осы и шершни не переносят некоторые резкие запахи. Для отпугивания насекомых в саду или доме можно использовать такие средства:

эфирные масла (особенно лавандовое, мятное или эвкалиптовое);

уксус;

растворитель;

смесь воды и средства для мытья посуды в пропорции 3:1.

Запах бензина или керосина также может отпугнуть ос, однако будьте осторожны, поскольку эти вещества являются крайне пожароопасными.

Как выкурить ос и шершней

Для выкуривания ос и шершней из небольших нежилых помещений, например, подвалов или гаражей, используют серные шашки. Дым от этих шашек эффективно отпугивает не только насекомых, но и грызунов, а также предотвращает развитие плесени.

Если на вашем участке завелись земляные осы, возле их гнезда можно развести костер с добавлением кусков резины или пластика. Такой дым заставит насекомых покинуть место обитания.

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