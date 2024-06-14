Не подлетят на километр: как эффективно избавиться от ос - топ 5 методов

Существует сразу несколько эффективных методов борьбы с осами этим летом. Известный эксперт назвал ТОП-5 вещей, которые отпугивают ос, что есть почти у всех.

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Что отпугивает ос - топ запахов, которых больше всего боятся осы / Коллаж Главред, фото: pexels, УНИАН

Лето уже почти пришло. Многие из нас будут на улице, наслаждаясь пивным садом, барбекю или встречаясь с семьей и друзьями. Но это означает, что появятся недружественные вредители - осы. Хотя они очень полезны для цветов и сада, они могут причинять неприятности, сообщает Express.

Эксперт по борьбе с вредителями Адам Джусон из Merlin Environmental поделился своими пятью дешевыми и простыми способами отпугивания ос этим летом.

Кофейная гуща

Большинство из нас, наверное, имеет его в своих кухонных шкафчиках. Еще лучше, что это средство дешевое, простое и не требует особого оборудования.

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Все, что вам нужно сделать, это просто положить немного кофейного порошка в огнеупорную посуду и поджечь его, пока гранулы не начнут светиться.

"Горящий кофейный порошок выделяет дым и запах, который осы не переносят. Не беспокойтесь об использовании свежего кофе - если у вас есть кофеварка, остатки кофейной гущи сработают так же хорошо. Помните, что кофейная гуща очень горячая, поэтому держите ее в недоступном для детей месте! Что касается дыма, то почти любой дым беспокоит ос, поэтому ароматические палочки являются прекрасным дополнением к вашим посиделкам на природе. К тому же, они прекрасно пахнут!", - отметил он.

Медные монеты

Удивительно, но еще один запах, который не нравится осам, - это медь.

"Разложите монеты номиналом 1 пенни и 2 пенни на открытом воздухе, вдоль стола и в горшках с растениями, чтобы держать этих вредителей на расстоянии. Кроме того, вы можете положить медную монету в пакет с водой и повесить ее на дверные ручки по всему дому и на прилегающей территории, чтобы предотвратить приближение ос", - сказал эксперт.

Эфирные масла

Возможно, более приятным средством для отпугивания ос являются эфирные масла с приятным запахом.

"Цитронела является классическим репеллентом и происходит из лимонной травы. Ее чаще всего добавляют в свечи, которые можно зажигать во время обеда на свежем воздухе, чтобы улучшить атмосферу и отпугнуть ос. Чайное дерево - еще один аромат, который ненавидят осы, но вам будет трудно найти свечу с чайным деревом. Вместо этого поставьте миски с чайным деревом и водой на приусадебном участке и вдоль обеденного стола. Базилик и чеснок - еще два аромата, которые естественно отпугивают ос. Поэтому подумайте о том, чтобы поставить горшки с базиликом вдоль стола для барбекю. Что касается чеснока, вы можете либо намазать его чесночной пастой, либо добавить в воду и опрыскать участки, которые не должны привлекать ос", - говорит Юсон.

Накрывайте еду

Накрывание еды и напитков - отличный способ минимизировать количество ос.

"Это потому, что их привлекают сладкие запахи, и они будут охотиться за едой и водой".

Однако знаете ли вы, что одежда, которую вы носите, также может влиять на количество ос вокруг?

"Ос привлекают светлые и яркие цвета, поэтому выбирайте для летнего наряда приглушенные или темные цвета. Если вы все же хотите одеть что-то яркое, то выбирайте красный цвет! Осы не видят красный цвет, поэтому это безопасный выбор!", - советует он.

Трюк с бумажным пакетом

Наконец, почему бы не взять коричневый бумажный пакет, смять его и сделать похожим на осиное гнездо?

"Повесьте его поблизости, и осы будут думать, что это улей конкурента, и будут держаться подальше от этого места. Звучит просто, но это действительно работает!", - резюмировал он.

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