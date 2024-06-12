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Как размножить клубнику усами: простые, но очень хорошие советы

Андрей Ганчук
12 июня 2024, 15:28
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Если вы не знаете, как разводить клубнику усами, изучите полезные советы для тех, кто ее выращивает, чтобы получить хороший урожай на своем огороде.
Клубника
Можно ли размножать клубнику усами для хорошего плодоношения / Скриншот YouTube

Каждый дачник мечтает о хорошем урожае клубники. Клубнику порой размножают семенами или делением кустов, однако это далеко не лучший способ добиться урожая. Размножение клубники усами летом может стать гораздо более интересным способом, который принесет гораздо больше ягод на ваш огород.

Автор YouTube-канала Сад, огород своими руками рассказал, как размножить клубнику усами и добиться того, чтобы урожая на грядках стало больше.

Размножение клубники усами

Соблюдайте расстояние между рядами

Между рядами клубники должно быть расстояние 80 сантиметров, чтобы потом можно было побольше заполнить междурядье. В самом ряду должно быть расстояние 30 см, не гуще, но и не реже.

Не нагружайте плод ягодой

Весной, чтобы получить много посадочного материала, нужно уничтожать цветоносы. Плод не должен быть нагружен ягодой, иначе будет образовываться меньше усов. Если не дать образоваться ягоде, все силы пойдут на образование усов.

Сколько усов может дать один куст

В среднем один куст может образовать 16 усов. Можно понаблюдать, как кус образовал одну розетку, зачата вторая и появляется третья. Первую, с открытой корневой системой, можно отпускать, а остальные, как только появятся корешки, посадить в стаканчик, чтобы были саженцы с закрытой корневой системой.

Что будет, если оставить цветоносы

Эксперимент показал, что там, где было оставлено несколько цветоносов, куст образовал в два раза меньше ягод.

Борьба с сорняками

Когда начали укореняться усы, нельзя дергать травку, в том числе и тяпкой. Следует поливать разбрызгиванием землю, и только потом выдергивать сорняки. И они тогда не будут вредить усам.

Смотрите видео, как размножить клубнику усами:

YouTube-канал Сад, огород своими руками

Сад, огород своими руками – украинский канал на YouTube. Посвящен выращиванию клубники, малины, томатов и огурцов на огороде. У канала 2,69 млн подписчиков и более 500 тысяч просмотров.

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