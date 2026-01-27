Когда учителя получат повышенную зарплату: министр образования назвал срок

Зарплата учителя формируется на основе государственной образовательной субвенции и доплат органов местного самоуправления.

Кратко:

Правительство утвердило масштабное повышение зарплат педагогам

Уже с 1 января 2026 года должностные оклады учителей, преподавателей и воспитателей увеличатся на 30%

Первые выплаты начнут

В ближайшие недели педагоги по всей Украине начнут получать обновленные начисления заработной платы.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовый, подчеркнув, что государственное решение о повышении оплаты труда переходит из цифр бюджета в реальные средства для людей.

По словам Лесного, с 1 января 2026 года заработная плата учителей возрастает на 30%. Для этого в государственном бюджете на 2026 год предусмотрен дополнительный финансовый ресурс, который уже в начале января был доведен до общин в составе образовательной субвенции.

"Зарплата учителя, как и раньше, формируется на основе государственной образовательной субвенции и доплат органов местного самоуправления. Государственное повышение не заменяет местные стимулы, а дополняет их, усиливая базовую зарплату. Поэтому важно, чтобы в процессе январских начислений все эти элементы сложились вместе так, как было заложено в государственном решении, - чтобы каждый учитель почувствовал реальное повышение своей оплаты труда", - отметил министр.

Повышение выплат педагогам - последние новости

Напомним, Главред писал , что 1 января 2026 года в Украине произойдет существенный рост оплаты труда педагогов. Должностные оклады педагогических и научно-педагогических работников вырастут как минимум на 30%, что станет одним из крупнейших повышений за последние годы.

Кроме того, должностные оклады воспитателей детсадов в Украине также вырастут как минимум на 30%. Заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова объяснила, какую зарплату в среднем будут получать в этом году воспитатели.

Напомним, что с 1 января 2026 года в Украине вырастет минимальная зарплата и прожиточный минимум. В частности, общий прожиточный минимум увеличится до 3209 грн.

О персоне: Оксен Лесной Оксен Лесовой — украинский учитель, организатор образования, член ДФТГ, доцент (2015). Министр образования и науки Украины (с 21 марта 2023), директор Национального центра "Малая академия наук Украины" (2010—2023). Заслуженный работник образования Украины (2021). Лауреат Государственной премии Украины в области образования (2012), пишет Википедия.

