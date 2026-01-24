Укр
Viber после уроков: должен ли учитель отвечать родителям в выходные дни

Марина Иваненко
24 января 2026, 08:21
14
Родительские чаты, воспитательные часы, документация — что входит в рабочее время классного руководителя и где граница ответственности педагога согласно украинскому законодательству.
Классное руководство
Классное руководство / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Сколько часов работает классный руководитель
  • Должен ли классный руководитель общаться с родителями в выходной

Вопрос рабочего времени классного руководителя в украинских школах остается одним из самых дискуссионных. Должен ли педагог быть на связи 24/7, сколько часов на самом деле занимает воспитательная работа и как закон защищает учителя от перегрузки — Главред разбирается в юридических тонкостях организации рабочего дня классного руководителя.

Сверхурочная работа или профессиональное призвание

Как объясняет юрист-психолог Лилия Орел, для многих учителей классное руководство ассоциируется с бесконечными чатами в Viber, подготовкой к воспитательным часам в выходные и заполнением многочисленной документации.

видео дня

Впрочем, с точки зрения законодательства, рабочее время педагога имеет четко определенные границы.

Согласно Закону Украины "О полном общем среднем образовании", рабочее время учителя включает не только преподавание предметов (педагогическая нагрузка), но и другие виды педагогической деятельности: воспитательную, методическую и организационную. Именно к последней категории относятся обязанности классного руководителя.

Сколько времени занимает классное руководство

В отличие от уроков, которые измеряются в академических часах, работа классного руководителя не имеет отдельно определенного количества часов в неделю в тарификации.

Она оплачивается в виде доплаты — 20% или 25% от должностного оклада, но фактически интегрирована в общее рабочее время учителя.

Законодательство устанавливает: сокращенная продолжительность рабочего времени педагога на полную ставку не может превышать 36 часов в неделю. В эти пределы входят:

  • учебная работа (уроки);
  • воспитательная работа с классом (воспитательные часы, беседы, мероприятия);
  • работа с родителями (консультации, родительские собрания);
  • ведение документации (классный журнал, личные дела учеников, планирование воспитательной работы).

Миф о "учителе на связи 24/7"

Одной из самых больших проблем современной школы является так называемая цифровая агрессия. Родители часто считают, что классный руководитель обязан отвечать на сообщения поздно вечером, в выходные или во время отпуска.

Однако ни один нормативно-правовой акт не обязывает учителя вести коммуникацию в мессенджерах вне рабочего времени.

Статья 50 Кодекса законов о труде Украины четко ограничивает продолжительность рабочего времени, а коллективный договор учебного заведения обычно регламентирует график работы педагогов. Учителя имеют полное право на "цифровую детоксикацию" после завершения рабочего дня.

Видео о том, сколько времени должен работать классный руководитель, можно посмотреть здесь:

Основные обязанности классного руководителя

Функции классного руководителя определены в Положении о классного руководителя учреждения общего среднего образования. В частности, педагог обязан:

  • содействовать развитию способностей и талантов учеников;
  • создавать условия для самореализации личности;
  • контролировать успеваемость и посещаемость;
  • взаимодействовать с родителями для координации воспитательных усилий.

В то же время важно помнить: классный руководитель не несет ответственности за поведение ребенка вне школы во внеурочное время, если это не организованное школьное мероприятие.

Как оптимизировать рабочее время учителя

Эксперты советуют директорам школ и самим педагогам придерживаться нескольких принципов:

  1. Четкий график — определить конкретные дни и часы для консультаций с родителями.
  2. Планирование — воспитательный час является частью нагрузки и должен быть внесен в расписание.
  3. Распределение ответственности — привлечение ученического самоуправления к организации мероприятий уменьшает нагрузку на учителя.

Классный руководитель — ключевая фигура образовательного процесса, но он не является "заложником" школы. Соблюдение норм рабочего времени — это не формальность, а важный инструмент профилактики профессионального выгорания.

Учитель, у которого есть время на отдых и собственное развитие, способен дать ученикам гораздо больше, чем измученный педагог, перегруженный работой сверх нормы.

Вас может заинтересовать:

О личности: Лилия Орел

Лилия Орел — украинский правовед, доктор юридических наук, профессор и заведующая кафедрой частного права в Университете Гринченко. Она является дипломированным юристом и практикующим психологом, что позволяет ей профессионально разбираться в конфликтах в сфере образования. Лилия приобрела широкую популярность как блогер-просветитель, которая простым языком объясняет права учеников, родителей и учителей. В своих видео она развенчивает советские школьные мифы, в частности об обязательности дневников, формы или принудительного дежурства. Ее разъяснения строго основаны на действующем законодательстве Украины и приказах МОН. Сегодня она является одним из самых влиятельных голосов в борьбе за соблюдение законности и достоинства в украинских школах.

