В Украине меняют правила комендантского часа: что теперь разрешено

В Украине на фоне чрезвычайной ситуации в энергетике власти меняют правила передвижения граждан на улице в комендантский час.

Шмыгаль анонсировал изменения для украинцев / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Основное:

Правительство меняет правила комендантского часа

Украинцы смогут свободно передвигаться и ночью, чтобы добраться до "Пунктов несокрушимости"

В украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. Причина - массированные удары российских оккупантов по критическим объектам. В связи с этой ситуацией в Украине изменили правила передвижения граждан на улице в комендантский час. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Он объяснил, что введение режима чрезвычайной ситуации в энергетике необходимо для максимальной скоординированности действий всех служб в столице, в регионах и общинах.

Шмыгаль подчеркнул, что сейчас на повестке дня стоят следующие задачи, среди которых - изменение правил передвижения граждан на улице в комендантский час. По его словам, люди смогут свободно передвигаться для того, чтобы добраться до "Пунктов несокрушимости", в том числе и ночью.

Следующее - усиление работы Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике и Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в электроэнергетических системах города Киева и Киевской области. Первые заседания обоих штабов уже проведены.

По словам Шмыгаля, правительство предлагает НКРЭКУ быстро упростить подключение резервного энергетического оборудования: проект согласовывать 2 дня, технические условия — 2 дня, проверку и опломбирование счетчика — еще 2 дня.

Он добавил, что еще одна задача — перераспределение резервного оборудования между регионами, учитывая критичность потребностей для объектов жизнеобеспечения.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Что означает введение чрезвычайной ситуации в энергетике Украины

Введение президентом чрезвычайного положения в украинской энергетике является способом бюрократического реагирования на экстремальную ситуацию. Об этом в эксклюзивном комментарии Главреду заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

"Решение президента о введении режима чрезвычайной ситуации – это компенсаторная реакция. У нас много внимания уделялось различной "миротворческой дипломатии" вместо того, чтобы системно работать над обороной страны и заниматься вопросом защиты критической инфраструктуры – не только энергетической, но и логистики, в частности, железнодорожной инфраструктуры. С точки зрения бюрократической реакции, это сделано правильно, но не более того. Все, что должна делать власть, – убрать лишние бюрократические барьеры и помогать. Надеюсь, что она это и будет делать", – подчеркнул он.

Комендантский час в Украине – новости по теме

Недавно президент Владимир Зеленский во время видеообращения заявил, что в некоторых регионах Украины могут отменить комендантский час на период действия чрезвычайной ситуации в энергетике.

Позже вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сказал, что режим комендантского часа в Украине не отменяют и не пересматривают.

В то же время он добавил, что в комендантский час в случае сложной ситуации будет разрешено безопасно добраться до пунктов несокрушимости по аналогии с доступом к укрытиям.

О личности: Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль — украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр энергетики с 14 января 2026 года. Министр обороны Украины с 17 июля 2025 года по 13 января 2026 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия. Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет). В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-е место в рейтинге. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициативами президентского офиса. 14 января 2026 года Дениса Шмыгаля назначили первым вице-премьер-министром – министром энергетики Украины.

