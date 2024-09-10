УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Без единой капли химии: как отмыть решетку от вытяжки - эффективный способ

Мария Николишин
10 сентября 2024, 13:27
50
Очистить металлический сетчатый фильтр вытяжки можно с помощью нескольких ингредиентов, которые найдутся на каждой кухне.
Без единой капли химии: как отмыть решетку от вытяжки - эффективный способ
Как отмыть решетку от вытяжки / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Невозможно готовить еду и сохранять идеальную чистоту на кухне. Поэтому, как правило, решетки от вытяжки нуждаются в постоянном уходе. Но не все хозяйки хотят использовать для их мытья химию, поэтому Главред рассказывает, как очистить сетку от вытяжки в домашних условиях.

Как очистить решетку вытяжки от жира

Автор YouTube канала "Советы для дома" рассказывает, что для того, чтобы быстро почистить вытяжку над плитой нужно взять только соду, воду и средство для мытья посуды.

Снимите свои сетки и подберите для них емкость, в которой будет удобно их заморить. Это могут быть: противень для выпечки, таз, ведро и тому подобное.

Для раствора нужно взять примерно 150 грамм соды, добавить к ней 1 столовую ложку средства для мытья посуды и залить кипятком. Воды нужно много, чтобы она полностью покрывала решетку. В данном растворе сетку нужно оставить на 5 минут.

Когда время вышло, возьмите щетку и хорошо потрите сетку. Весь жир и грязь будет легко смываться.

Если у вас нет необходимой емкости или сетка не слишком грязная, то вы можете просто полить её горячей водой, посыпать содой и моющим средством и потереть щеткой. Так грязь также можно отчистить.

Как почистить вытяжку содой и уксусом

Для этого метода вам необходимо смешать 1 часть соды с 1 частью уксуса, чтобы получить пасту. После этого, нанести эту пасту на жирные участки вытяжки и оставить на несколько минут. Когда время выйдет, аккуратно протрите жирные пятна губкой или мягкой тряпкой.

Смотрите видео, как отмыть решетку от вытяжки:

Что известно YouTube канал "Советы для дома"?

"Советы для дома" - украинский YouTube-канал, тематика которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

Без единой капли химии: как отмыть решетку от вытяжки - эффективный способ
Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кухня лайфхак уборка интересные новости
Реклама

Главное за день

Ситуация резко изменилась: россияне активизировались на новом направлении - ВСУ

Ситуация резко изменилась: россияне активизировались на новом направлении - ВСУ

14:01 Украина
Криминальный авторитет избил военного: в Черкасской области разгорелся скандал

Криминальный авторитет избил военного: в Черкасской области разгорелся скандал

13:28 Украина
Угроза окружения: ВСУ начали отступление на одном из направлений фронта - Defense Express

Угроза окружения: ВСУ начали отступление на одном из направлений фронта - Defense Express

12:57 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Известный певец впервые прокомментировал слухи про роман с Тоней Матвиенко 36533

Известный певец впервые прокомментировал слухи про роман с Тоней Матвиенко

Александр Стоянов отреагировал на нового мужчину в жизни Екатерины Кухар 13114

Александр Стоянов отреагировал на нового мужчину в жизни Екатерины Кухар

Влупит +10: какие области атакуют дожди с грозами 10584

Влупит +10: какие области атакуют дожди с грозами

Историческое решение Союза: почему в СССР продавали молоко в треугольных пакетах 10340

Историческое решение Союза: почему в СССР продавали молоко в треугольных пакетах

Последние новости

14:16

Умер "Дарт Вейдер" и "Муфаса" - актер Джеймс Эрл Джонс

14:09

Как заготовить базилик на зиму: ТОП-3 проверенные и уникальные способы

14:01

Ситуация резко изменилась: россияне активизировались на новом направлении - ВСУ

14:01

Отдадут и Курчатов: Гетман предположил, куда ВСУ "пропустят" в Курской области

13:50

"В активном поиске": московская дочь Ольги Сумской ошарашила поклонников - детали

Россию ждут новые неприятные сюрпризы от Украины, будет кое-что интересное – майор ВСУ ГетьманРоссию ждут новые неприятные сюрпризы от Украины, будет кое-что интересное – майор ВСУ Гетьман
13:28

Криминальный авторитет избил военного: в Черкасской области разгорелся скандал

13:27

Без единой капли химии: как отмыть решетку от вытяжки - эффективный способВидео

13:17

Сильно сдал: в сети появилось свежее фото Брюса Уиллиса

12:57

Угроза окружения: ВСУ начали отступление на одном из направлений фронта - Defense Express

Реклама
12:50

Расширение цифровых документов в Дії: в Минцифры рассказали о новых услугах

12:42

Срезать кости ног: невестку Королевой ждет серьезная операция

12:28

"Не можем заставить РФ": в ООН официально признали беспомощность относительно войны в Украине

12:23

"Хватит прятаться": что произошло с чеченским внуком Аллы Пугачевой

12:06

Не будет ни в шкафу, ни на кухне: как избавиться от моли

12:04

РФ будет ждать новый бунт: майор ВСУ озвучил главный страх Кремля

11:37

РФ поднимает со дна судно "Донбасс": враг готовится к усилению давления на Запорожье

11:36

Ужасная причина: почему пчелы погибают после укуса человека, а осы - нетВидео

11:24

Китайский гороскоп на завтра 11 сентября: Козлам - обида и гнев, Быкам - безумие

11:19

Падение дронов РФ в странах НАТО: в Белом доме расставили точки над "і"

11:11

Больше, чем Уильям: принц Гарри получит миллионы от королевы-матери на свое 40-летие

Реклама
11:03

Война может закончиться уже этой осенью: что предусматривает "план победы" Зеленского

10:58

Путина могут свергнуть: Гетьман назвал сроки и главное условиеВидео

10:46

"Получили по зубам": ВСУ стабилизировали Покровское направление, но РФ готовится снова

10:42

Гороскоп на завтра 11 сентября: Львам - успех во всем, Стрельцам - неожиданная прибыль

10:33

Не Покровск: Россия нацелилась на окружение стратегического города на Востоке

10:31

F-16 полетят "кошмарить" Россию: важная страна дала разрешение на удары по РФ

10:09

Идут на Угледар: оккупанты продвинулись около трех населенных пунктов на Донбассе - DeepState

10:06

План расчленения РФ: эксперт рассказал, как Киев может сменить власть в Кремле

10:05

"Сатанинский смех": предательницу Лолиту затравили в РФ

09:53

Путин может принять важное решение после местных выборов в России - майор ВСУ

09:51

Внутрь лезть не нужно: девушка показала, как почистить радиатор отопления от пылиВидео

09:06

Силы ПВО сбили 38 "Шахедов", один дрон улетел обратно в Россию

09:06

Белый дом передал Конгрессу тайный доклад о войне в Украине: что известно

08:48

"Она практически не жила с нами": Валентина Хамайко впервые рассказала о дочери мужа

08:46

В Кремле пытаются найти посредников для переговоров с Украиной - ISW

08:18

Ситуация тяжелая: в Пентагоне назвали цель наступления России на Покровском направлении

08:10

Иранские баллистические ракеты: что нужно знать Украинемнение

07:24

Дроны атаковали Подмосковье и еще четыре области РФ: что известно

07:05

Только самый внимательный найдет 3 отличия за 9 секунд: лучший способ проверить внимательность

06:47

Под Киевом - взрывы: силы ПВО отбивали атаку "Шахедов"

Реклама
06:10

Дебаты Трампа и Харрис: интересные фактымнение

05:50

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась жесткая магнитная буря

05:30

Почему покалывает во рту после употребления ананаса: причина удивит многихВидео

04:57

Как помыть мультиварку внутри и снаружи: лучшие лайфхаки

04:23

Ключевые бои состоятся весной 2025 года: Гетьман сказал, когда закончится войнаВидео

03:40

Фатальная ошибка испортит блюдо: хитрый трюк – и картофельное пюре тает во ртуВидео

03:00

Украинская "мафия": беглецу Алексндру Волошину отомстили в Польше

02:15

Селена Гомес призналась, что не может иметь детей - что случилось

01:46

"Что за бред": Гетьман оценил угрозу наступления РФ на ДнепропетровщинуВидео

01:20

"Ситуация очень опасная": в ВСУ серьезно обеспокоены наступлением оккупантов

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять