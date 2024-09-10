Без единой капли химии: как отмыть решетку от вытяжки - эффективный способ

Невозможно готовить еду и сохранять идеальную чистоту на кухне. Поэтому, как правило, решетки от вытяжки нуждаются в постоянном уходе. Но не все хозяйки хотят использовать для их мытья химию, поэтому Главред рассказывает, как очистить сетку от вытяжки в домашних условиях.
Как очистить решетку вытяжки от жира
Автор YouTube канала "Советы для дома" рассказывает, что для того, чтобы быстро почистить вытяжку над плитой нужно взять только соду, воду и средство для мытья посуды.
Снимите свои сетки и подберите для них емкость, в которой будет удобно их заморить. Это могут быть: противень для выпечки, таз, ведро и тому подобное.
Для раствора нужно взять примерно 150 грамм соды, добавить к ней 1 столовую ложку средства для мытья посуды и залить кипятком. Воды нужно много, чтобы она полностью покрывала решетку. В данном растворе сетку нужно оставить на 5 минут.
Когда время вышло, возьмите щетку и хорошо потрите сетку. Весь жир и грязь будет легко смываться.
Если у вас нет необходимой емкости или сетка не слишком грязная, то вы можете просто полить её горячей водой, посыпать содой и моющим средством и потереть щеткой. Так грязь также можно отчистить.
Как почистить вытяжку содой и уксусом
Для этого метода вам необходимо смешать 1 часть соды с 1 частью уксуса, чтобы получить пасту. После этого, нанести эту пасту на жирные участки вытяжки и оставить на несколько минут. Когда время выйдет, аккуратно протрите жирные пятна губкой или мягкой тряпкой.
Смотрите видео, как отмыть решетку от вытяжки:
Что известно YouTube канал "Советы для дома"?
"Советы для дома" - украинский YouTube-канал, тематика которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.
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