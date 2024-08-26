Нужно всего несколько минут: как очистить кэш в Телеграмме: пошаговая инструкция

Очистка кэша в программах - одна из важных процедур, которая помогает освободить место на устройстве и улучшить его работу.

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Как очистить кэш из Телеграма / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Telegram - популярный мессенджер с широким спектром функций, но, в то же время, он накапливает кэш, что уменьшает объем памяти на устройстве.

Где находится кэш Телеграма

Для того, чтобы найти кэш Telegram на смартфоне, нужно:

зайти в приложение;

перейти в меню "Настройки" (обозначено шестеренкой);

выбрать "Данные и хранилище" (или "Данные и память");

перейти к "Использование хранилища".

После этого на экране отобразятся различные сохраненные медиафайлы и их объем.

Как очистить кэш из Телеграма

Чтобы очистить весь кэш, нужно открыть все настройки, которые указаны выше, и нажать на кнопку "Очистить кэш Telegram". После этого откроется меню с группами файлов, которые можно очистить. Тогда снова нужно настырнуть "Очистить".

Что будет после очистки кэша в Телеграмме

Во время работы Telegram сохраняет в кэш самую разнообразную информацию, которую пользователь просматривает, или которой делится с другими. Речь идет о фото, видео, файлах. Таким образом их не нужно загружать повторно каждый раз, когда открывается чат.

При очистке кэша все эти файлы удаляются из загруженных, но при необходимости удаленные файлы можно будет загрузить повторно. Для этого нужно открыть тот или иной чат и просмотреть его содержимое (медиафайлы загрузятся автоматически).

Как очистить Телеграмм без потери данных

Если у вас есть важные данные в отдельных чатах, то их можно не очищать. Для этого зайдите в настройки, как указано выше, пролистайте ленту вниз и там будут отображаться все чаты. Выберите только те, которые хотите очистить.

Смотрите видео, как очистить кэш из Телеграма:

Что такое Telegram? Telegram - кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов, сообщает "Википедия".

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