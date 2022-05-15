"Ад сошел на землю": на Азовстали погибло как минимум 15 женщин

На Азовстали погибло 15 женщин / t.me/polkazov

Российские оккупанты продолжают беспощадно бомбить и штурмовать "Азовсталь" в заблокированном Мариуполе. На территории металлургического комбината уже погибло 15 женщин, сообщил в комментарии 24 каналу заместитель командира полка Азов Святослав "Калина" Паламарь.

14 мая на Азовсталь были впервые сброшены фосфорные бомбы. Враг обстреливает украинских защитников из всего имеющегося вооружения. При этом сами оккупанты заявили о якобы применении зажигательных снарядов 9М22С с термитными слоями, поскольку использование фосфорных бомб запрещено.

"Ад сошел на землю. В Азовсталь. Невероятно, как держатся наши защитники. Мы все в безвозмездном долгу у них", – резюмировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

При этом ситуация с оказанием медицинской помощи военнослужащим на Азовстали достигла критического уровня. Раненным вынуждены ампутировать конечности без наркоза, так само не хватает и других медикаментов. При этом раненные находятся в условиях антисанитарии и нехватки кислорода.

Бои за Азовсталь в Мариуполе

В начале мая стало известно, что в городе Мариуполе, который находится в блокаде со стороны войск России, снова начались тяжелые бои за территорию металлургического комбината Азовсталь. Там находятся украинские военные и прячутся от бомбардировок местные жители.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что оккупанты РФ обстреливают позиции защитников Украины из артиллерии, с самолетов, танков и кораблей.

Глава украинской делегации на переговорах с российскими властями Давид Арахамия 4 мая подтвердил информацию о том, что оккупантам удалось прорваться на территорию предприятия Азовсталь.

Советник главы МВД Антон Геращенко говорил, что бывший работник завода Азовсталь показал оккупантам РФ тайные подземные ходы под территорией предприятия. После этого захватчики стали штурмовать эти туннели.

7 мая вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что с Азовстали в Мариуполе эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.

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