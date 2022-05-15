Спикер Нацгвардии пояснил, почему очень сложно прорваться с боями к "Азовстали" / УНИАН и t.me/andriyshTime

Пробиться с боями в Мариуполь и деблокировать завод "Азовсталь" крайне очень сложно и наверняка приведет к большим потерям ‒ потому что линия оцепления оккупантами достигает в общей сложности 100 километров. Об этом заявил спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук в эфире информационного телевизионного марафона.

"Ситуация в Мариуполе остается очень сложной, продолжаются обстрелы и бомбардировки "Азовстали". Уже третий месяц военнослужащие Мариупольского гарнизона, среди которых бойцы "Азова", Нацгвардии, ВСУ, пограничники, держат уже ставшую форпостом героическую оборону "Азовстали" украинской обороны", ‒ сказал он.

Музычук сказал, что сейчас главная задача ‒ привлечь внимание всего мира к Мариуполю. Для того, чтобы для защитников "Азовстали" была возможность провести процедуру "экстракции" (то есть эвакуации в третью страну).

Спикер особо проинформировал, что 14 мая состоялась встреча родственников защитников "Азовстали" с представителями украинских властей.

"Это была большая неофициальная встреча с семьями защитников, с участием вице-премьер-министра Ирины Верещук, министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной, командующего Нацгвардией, представителей Генштаба ВСУ и Госпограничной службы. Представители власти объяснили, что конкретно делается с точки зрения государства, правительства и военного руководства Украины для разрешения ситуации и спасения защитников "Азовстали", – подытожил Музычук.

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Бои за Азовсталь в Мариуполе

В начале мая стало известно, что в городе Мариуполе, который находится в блокаде со стороны войск России, снова начались тяжелые бои за территорию металлургического комбината Азовсталь. Там находятся украинские военные и прячутся от бомбардировок местные жители.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что оккупанты РФ обстреливают позиции защитников Украины из артиллерии, с самолетов, танков и кораблей.

Глава украинской делегации на переговорах с российскими властями Давид Арахамия 4 мая подтвердил информацию о том, что оккупантам удалось прорваться на территорию предприятия Азовсталь.

Советник главы МВД Антон Геращенко говорил, что бывший работник завода Азовсталь показал оккупантам РФ тайные подземные ходы под территорией предприятия. После этого захватчики стали штурмовать эти туннели.

7 мая вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что с Азовстали в Мариуполе эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.

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