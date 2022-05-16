Глава Пентагона сообщил Резникову, о чем говорил с Шойгу / Reuters, скриншот

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил нужды ВСУ с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым. Также американский чиновник расскрыл детали своего разговора с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

Об этом идет речь на официальном сайте Пентагона. Остин обсудил с Резниковым ситуацию на линиях фронта в Украине, заверив, что Штаты и в дальнейшем будут поддерживать с Киевом тесные контакты.

Сообщается, что глава американского оборонного ведомства проинформировал, что призывал Шойгу к немедленному прекращению войны против Украины, отметив важность поддержки каналов связи.

"Министр Остин подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и безопасности Украины, и усилий по оказанию помощи для укрепления потенциала Украины в противодействии российской агрессии", – сказано в сообщении Пентагона.

Читайте такжеМощный удар ВСУ под Изюмом: в Пентагоне раскрыли детали визита генерала РФ ГерасимоваНапомним, Ллойд Остин в пятницу, 13 мая, впервые с начала полномасштабной войны в Украине, провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

Ранее в Пентагоне сообщили, что российские военные отказываются выполнять приказы и идти в новое наступление против украинских воинов на Донбассе. Случаи невыполнения приказа о наступлении уже были зафиксированы даже на уровне командования батальонов.

Смотрите новости Донбасса онлайн:

Читайте также: