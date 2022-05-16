Один шаг Путина запустит Третью мировую: РФ и Запад по-разному воспринимают назначение ядерного оружия

Если Путин нанесет тактический ядерный удар, это может привести к Третьей мировой войне/ Reuters gettyimages.com

У России и Запада разные взгляды на применение тактического ядерного оружия во время войны. Руководство РФ может "дать добро" своему войску на его применение для того, чтобы сломить сопротивление. Однако на Западе применение любого ядерного оружия считают неприемлемым.

Об этом рассказал украинский журналист и публицист Виталий Портников в интервью Радио НВ. По его словам, согласно российской военной доктрине, в РФ разделяется применение тактического и стратегического ядерного оружия.

"Стратегическое ядерное оружие считается оружием сдерживания – его нельзя использовать, потому что это приведет просто к гибели самой России. А вот тактическое оружие считается, что можно использовать как эскалацию ради деэскалации конфликта: "Вот мы взорвем и они сразу поймут, что не нужно нам сопротивляться", – объясняет Портников.

Но на Западе нет такого разделения, и все, кто применит ядерное оружие – и стратегическое, и тактическое – считаются преступниками, говорит журналист.

Он отметил, что страны Запада после Второй мировой войны считают неприемлемым применение ядерного оружия. И сейчас вся система мировой безопасности построена так, чтобы между ядерными странами был постоянный диалог в Совете Безопасности ООН.

"Как только одна из ядерных стран использует ядерное оружие, всё меняется на следующий день: не имеет даже значения, где она его использовала, против кого, и не имеет значения, какое", – говорит Портников.

Читайте такжеАрмия РФ потеряла треть боевых сил и не сможет наступать в течение 30 дней - разведка БританииПо его словам, сейчас всё зависит от того, насколько хорошо в Кремле понимают возможные последствия применения такого оружия.

"Если в Москве правильно понимают это, то они никогда в жизни не используют тактическое ядерное оружие, потому что это приведет к тектоническому сдвигу в международных отношениях. Если не понимают правильно, тогда, к большому сожалению, может начаться Третья мировая война", – отмечает журналист.

Решится ли Путин на ядерный удар

Ранее сообщалось, что Путин может решиться на ядерный удар. При этом сейчас он стоит перед выбором не между тем, применять ли такое оружие, а между тем, каким должен быть этот ядерный удар – тактическим или стратегическим. Однако на полноценную мировую ядерную войну Путин не решится, ведь "очень любит свою жизнь", сказал экономист и экс-заместитель министра финансов РФ Сергей Алексашенко.

Также ранее советник руководителя ОП Алексей Арестович заявил, что США и ЕС серьезно относятся к угрозам президента России Владимира Путина по поводу ядерной войны и обещают, что государство-агрессор получит ответ на такие действия.

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