ВСУ мощно ударили артиллерией по оккупантам на Херсонщине: у русских заметные потери

ВСУ мощно ударили артиллерией по оккупантам на Херсонщине / УНИАН и ua.depositphotos.com

В ночь с 14 на 15 мая бойцы ВСУ в Кривом Роге (Днепропетровская область) мощно ударили артиллерией по направлению к Херсонской области. Об этом сообщил в своем канале в Telegram сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул.

По его словам, всю минувшую неделю ситуация в городе и районе о стается напряженной, но стабильной. А противник понес серьезные потери в живой силе и технике.

"Линия фронта на самом опасном для нас южном направлении проходит в Херсонской области", – пояснил он, добавив, что украинские бойцы пресекают планы врага перейти к наступательным действиям.

Вилкул подчеркнул, что, не имея успеха в своих планах, оккупанты продолжают применять тактику "выжженой земли". В частности, 15 мая из РЗСО "Ураган" агрессоры обстреляли Широковскую громаду.

"Орки применяют все виды РСЗО, ствольную артиллерию, минометы. Применяют также просто варварские средства – фосфорные и кассетные боеприпасы, запрещенные во всем мире. Бьют по мирным селам, по объектам мирной инфраструктуры, жилым домам и даже колоннам с беженцами", – отметил руководитель военной администрации Кривого Рога.

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Напомним, ранее представители СБУ перехватили разговор российского военного со своей женой. Она призвала его "упасть с танка", поскольку нет другого способа возвращения домой, кроме как по состоянию здоровья. По словам женщины, ротации войск не будет, а действующие подразделения не заменят до сентября.

"Витя, упади с танка! Или ты там будешь до сентября. На полгода вы поехали, вас там никто менять не будет!.. Ногу, конечно, стрелять себе не надо, потому что это вообще уже. Не знаю, пусть тебя кто-то [ударит] (неценз.) по бочине, почки схватит. Ведь сразу из госпиталя можно поехать домой", - сказала россиянка.

В ответ оккупант соглашается с женой, что среди россиян никто в Украину отправляться не хочет. Однако, по его мнению, все же лучше получить ранение, поскольку повреждения проверяют сотрудники ФСБ.

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