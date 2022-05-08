Мощный ракетный удар по Одещине: глава ОВА поведал о последствиях

В Болградском районе разрушена подстанция. Из-за этого в шести населенных пунктах нет света.
В результате ряда ракетных обстрелов Одесской области в шести населенных пунктах повреждено электроснабжение, говорится в заявлении главы Одесской ОВА Максима Марченко.
"В Болградском районе разрушена подстанция. Из-за этого в шести населенных пунктах нет света. Повреждены объекты инфраструктуры области", - рассказал он.
Также Марченко отметил, что украинские силы ПВО сбили над Одесской областью четыре вражеских ракеты.
"Вот такой день памяти и примирения. Именно таким видит мир российская сволочь", - добавил он.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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