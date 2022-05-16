Оккупанты позорно бегут с поля боя: контрнаступление ВСУ невозможно остановить - Денисенко

Контрнаступление ВСУ на Харьковщине невозможно остановить / Фото Reuters

Украинские военнослужащие продолжают оттеснять российских оккупантов на Харьковщине. Контрнаступление ВСУ уже невозможно остановить. Об этом заявил советник министра обороны Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

Он отметил, что россияне чувствуют намерения и мощь украинских воинов, поэтому продолжают постепенно отходить назад.

"Россияне это тоже чувствуют, именно поэтому они хаотично, а иногда не хаотично, но отступают, взрываются мосты, чтобы остановить контрнаступление", - сказал Вадим Денисенко.

Советник министра убежден, что наступление на Изюмском направлении прекратилось из-за достойного отпора и понимания оккупантов относительно вероятного провала наступления.

Напомним, вчера Вадим Денисенко отметил, что контрнаступление ВСУ на Харьковщине может замедлиться из-за мостов, которые во время отступления подорвали оккупанты.

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Ситуация на Харьковщине

Напомним, в Генштабе сообщили о том, что Украина выиграла битву за Харьков. ВСУ не позволили оккупантам окружить город, а после их отгона Харьков перестал подвергаться артиллерийским обстрелам.

Украинские войска активно продолжают оттеснять оккупантов в Харьковской области. Пока населенные пункты не называют, ведь операция еще продолжается. ВСУ работают над тем, что перерезать коридор, по которому идет логистика в Донецкую и Луганскую области.

После достижения целей на Харьковском направлении, украинские военные пойдут в наступление для освобождения населенных пунктов в других областях.

Вчера, 15 мая, украинские воины отогнали врага и вышли на границу с Россией в Харьковской области. Об успехе контрнаступления они доложили Владимиру Зеленскому в своем видео.

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