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Рашисты взорвали мосты на Харьковщине, это может замедлить контрнаступление - Денисенко

15 мая 2022, 18:28

Российские военные продолжают попытки по захвату Славянска и Краматорска.

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На Харьковщине может замедлиться контрнаступление ВСУ / Армия Информ

Украинские военные, которые выгоняют оккупантов из наших земель, уже приблизились к государственной границе на Харьковщине. Однако из-за того, что российские войска во время отхода взорвали мосты, темп контрнаступления может замедлиться. Об этом в эфире телемарафона UA Разом заявил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко.

"Будем надеяться, что в ближайшие дни попробуем выйти на украинскую границу. Хотя россияне взорвали там три моста - и это действительно может где-то замедлить контрнаступление", - сказал Вадим Денисенко.

Он добавил, что сейчас армия РФ продолжает попытки по захвату Славянска и Краматорска.

"Пока это все безрезультатно, и несмотря ни на что, у них пока еще достаточно большая численность и живой силы, и техники", - отметил Денисенко.

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Ситуация на Харьковщине

Напомним, в Генштабе сообщили о том, что Украина выиграла битву за Харьков. ВСУ не позволили оккупантам окружить город, а после их отгона Харьков перестал подвергаться артиллерийским обстрелам.

Украинские войска активно продолжают оттеснять оккупантов в Харьковской области. Пока населенные пункты не называют, ведь операция еще продолжается. ВСУ работают над тем, что перерезать коридор, по которому идет логистика в Донецкую и Луганскую области.

После достижения целей на Харьковском направлении, украинские военные пойдут в наступление для освобождения населенных пунктов в других областях.

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