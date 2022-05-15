Оккупанты отказались от Харькова, но город должен быть "крепостью" - Жданов

Харьков должен в дальнейшем постоянно находиться в состоянии обороны / Коллаж УНИАН, Reuters

Российские оккупанты фактически отказались от Харьковского направления, потому что им не хватает войск. Они вынуждены сужать свои возможности по поддержанию боеспособности на отдельных направлениях.

Такое мнение озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в эфире Радио НВ.

По его словам, восточные окраины самого Харькова должны выглядеть как крепость и быть готовыми к обороне.

"Они фактически отказались от этого (Харьковского, – ред.) направления в связи с тем, что первое – у них не хватает войск, чтобы поддерживать его в должной боеспособности и с должным боевым потенциалом. И они, кстати, перекидывают эти батальонно-тактические группы, частично выводят на переформирование. А те, которые частично еще сохраняют некую боеспособность, они перекидывают именно на Северодонецкое направление", – рассказал эксперт.

"У них все меньше и меньше сил. Поэтому они вынуждены сужать свои возможности по поддержанию боеспособности по отдельным направлениям", — отметил Жданов.

Эксперт уверен, что Харьков должен в дальнейшем должен постоянно находиться в состоянии обороны.

"Восточные окрестности Харькова должны выглядеть, как крепость и быть готовыми. Потому что расстояние от российской границы очень мало. Хотя пока не наблюдаем формирование каких-то ударных группировок напротив Харькова, тем не менее бдительность терять не стоит", – предостерег военный эксперт.

Как писал Главред, утром 14 мая в Генштабе ВСУ написали, что российские захватчики отводят свои войска от Харькова. Сейчас в области враг не проводит активных боевых действий. Оккупанты еще пытаются удержать маршруты снабжения и некоторые позиции.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович вчера рассказал, что Силы обороны Украины продолжают проводить тактические контратаки против оккупационных войск России. На Изюмском направлении украинским военным удалось существенно оттеснить вражеские подразделения. С военной точки зрения есть такая ситуация может означать появление признаков огромного перелома на направлении главного удара.

Другие новости: