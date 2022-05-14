Украина выиграла битву за Харьков: армия РФ бросает свои позиции и отводит войска – Генштаб ВСУ

Армия РФ бросает позиции и отводит войска от Харькова/ Reuters

Российские захватчики отводят свои войска от Харькова. Сейчас в области враг не проводит активных боевых действий.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. Оккупанты еще пытаются удержать маршруты снабжения и некоторые позиции.

"На Харьковском направлении враг активных боевых действий не проводил. Основные усилия сосредоточивал на обеспечении отвода своих войск от города Харьков, удержании занятых позиций и маршрутов поставок", – говорится в сообщении.

Как сообщили аналитики американского Института исследования войны (ISW), российские оккупанты, вероятно, решили полностью покинуть свои позиции вокруг Харькова. Они упорядоченно отводят свои силы, даже не пытаясь удержать позиции. На этом направлении уже нет полномасштабных боев за населенные пункты.

Отмечается, что, скорее всего, Украина уже выиграла битву за Харьков. ВСУ не позволили оккупантам окружить город, не говоря уже о его захвате.

Специалисты называют целью ВСУ сейчас нарушить коммуникации между Белгородской областью и силами противника, которые действуют на Изюмском направлении. Ведь россияне будут пытаться удержать линию к западу от Волчанска, чтобы таким образом защитить свои наземные линии связи (GLOC) от Белгорода до Изюма.

Ситуация на других направлениях в Украине

Российские захватчики, поданным американского Института исследования войны, основные усилия бросают на то, чтобы окружить Северодонецк и Лисичанск с севера и с юга. Военные РФ, которые пытались наступать со стороны Попасной, не смогли существенно продвинуться в течение суток.

Также захватчики возобновили наступление в направлении Славянска, однако за сутки 13 мая успеха там не достигли.

Оккупанты также еще раз пытались штурмовать Александровку, вероятно, пытаясь форсировать Северский Донец, однако их наступление в очередной раз не увенчалось успехом. Если российские войска компенсируют потери, то могут продолжить наступление в широком масштабе.

Ранее сообщалось, что на территории Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. Как сообщил советник Главы ОП Украины Алексей Арестович, российские войска отошли от Харькова и кое-где отступили к границе.

Напомним, Россия вывела подразделения из Харьковской области для реорганизации и пополнения своих сил после тяжелых потерь. В британской разведке сообщают, что такой шаг является молчаливым признанием неспособности РФ захватить ключевые украинские города, где они ожидали ограниченного сопротивления со стороны населения.

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