Оккупанты потерялись возле позиции ВСУ под Харьковом: на этом их "спецоперация" закончилась

Оккупанты потерялись возле позиции ВСУ под Харьковом / скриншот

Бойцы ВСУ уничтожили двух оккупантов возле села Победа Харьковской области. Они сами вышли на позиции наших военных.

Видео с места событий опубликовал журналист Юрий Бутусов.

"Мы себе думаем, что это - десантники. Но экипировка у них хорошая - каски не железные, со всеми обвесами... У нас здесь точка. Они шли из Украинки... Шли на таком расслаблении - совсем не похоже на ДРГ. .И все... Оба тюлени кацапские", - рассказали украинские воины.

Ранее украинские военные уничтожили базу Вооруженных сил России с арсеналом ракет применяя отечественный ударно-разведывательный беспилотник Punisher.

Также сообщалось, что в Харьковской области украинские военные провели успешную операцию по уничтожению врага, отвлекши его внимание хитрым маневром. Чтобы одни подразделения могли успешно уйти в контрнаступление, несколько других отвлекали на себя внимание, имитируя наступление со своей стороны.

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