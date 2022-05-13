"Зверь из Алеппо": журналисты CNN назвали имя уничтожавшего Харьков генерала РФ

Александр Журавлев и Владимир Путин / CNN

Обстрел Харькова, в том числе из РСЗО с применением кассетных боеприпасов, осуществляла 79-я реактивная артиллерийская бригада, которая базируется в Белгородской области.

Она подчиняется генерал-полковнику Александру Журавлеву. Об этом идет речь в материале CNN.

Журналисты отмечают, что такую же тактику российский генерал применял во время войны в Сирии.

Что известно о генерале Журавлеве

Отмечается, что рашистский генерал в прошлом был трижды отправлен в Сирию. Во время своего второго пребывания, в июле 2016 года, он руководил захватом восточного Алеппо, которое контролировали повстанцы.

Кроме того, во время его командования, с 10 сентября по 10 октября 2016, город 137 раз обстреливали кассетными боеприпасами, что на 791% больше, чем среднее количество атак кассетными боеприпасами за предыдущие восемь месяцев.

Путин сменил командующего наступлением

Ранее стало известно, что российский диктатор сменил командующего наступлением на Украину. Теперь операциями руководит командующий Южного военного округа – генерал Александр Дворников, у которого большой опыт российских операций в Сирии.

Смотрите онлайн новости Харькова

В США отреагировали на назначение Россией генерала Александра Дворникова новым командующим наступлением на Украину. В Соединенных Штатах утверждают: стоит ожидать, что новый главнокомандующий будет осуществлять новые жестокие атаки на мирных жителей, ведь он уже стал известен таким поведением на других театрах боевых действий, в частности, в Сирии.

Напомним, ранее военный эксперт Федоров рассказал, что Россия в последние две недели из-за своих военных провалов пересмотрела стратегические цели войны в Украине. Если сначала Кремль ставил себе задачу захватить Киев и другие крупные города, сместить руководство Украины и назначить на их место новых персонажей, которые будут лояльны к России, то теперь такие задачи уже не ставятся. Сейчас новой целью Путина является достичь военного успеха на Донбассе.

Читайте также: