УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Зверь из Алеппо": журналисты CNN назвали имя уничтожавшего Харьков генерала РФ

13 мая 2022, 13:59

Преступную военную тактику российский генерал Александр Журавлев применял во время войны в Сирии.

Александр Журавлев и Владимир Путин / CNN

Обстрел Харькова, в том числе из РСЗО с применением кассетных боеприпасов, осуществляла 79-я реактивная артиллерийская бригада, которая базируется в Белгородской области.

Она подчиняется генерал-полковнику Александру Журавлеву. Об этом идет речь в материале CNN.

Журналисты отмечают, что такую же тактику российский генерал применял во время войны в Сирии.

Что известно о генерале Журавлеве

Отмечается, что рашистский генерал в прошлом был трижды отправлен в Сирию. Во время своего второго пребывания, в июле 2016 года, он руководил захватом восточного Алеппо, которое контролировали повстанцы.

Кроме того, во время его командования, с 10 сентября по 10 октября 2016, город 137 раз обстреливали кассетными боеприпасами, что на 791% больше, чем среднее количество атак кассетными боеприпасами за предыдущие восемь месяцев.

Путин сменил командующего наступлением

Ранее стало известно, что российский диктатор сменил командующего наступлением на Украину. Теперь операциями руководит командующий Южного военного округа – генерал Александр Дворников, у которого большой опыт российских операций в Сирии.

Смотрите онлайн новости Харькова

В США отреагировали на назначение Россией генерала Александра Дворникова новым командующим наступлением на Украину. В Соединенных Штатах утверждают: стоит ожидать, что новый главнокомандующий будет осуществлять новые жестокие атаки на мирных жителей, ведь он уже стал известен таким поведением на других театрах боевых действий, в частности, в Сирии.

Напомним, ранее военный эксперт Федоров рассказал, что Россия в последние две недели из-за своих военных провалов пересмотрела стратегические цели войны в Украине. Если сначала Кремль ставил себе задачу захватить Киев и другие крупные города, сместить руководство Украины и назначить на их место новых персонажей, которые будут лояльны к России, то теперь такие задачи уже не ставятся. Сейчас новой целью Путина является достичь военного успеха на Донбассе.

Читайте также:

viber
новости России Журавлев Алеппо война России и Украины
Реклама
Популярное
"Чтобы осталась эта любовь": Дантес рассказал, что стало последней каплей в браке с Надей Дорофеевой"Чтобы осталась эта любовь": Дантес рассказал, что стало последней каплей в браке с Надей Дорофеевой Смотрите в оба: кому из знаков угрожает опасность в ближайшие дниСмотрите в оба: кому из знаков угрожает опасность в ближайшие дни Гороскоп на сегодня, 11 мая 2022: Овнам – пророческие сны, Тельцам – потери, Козерогам – выигрышГороскоп на сегодня, 11 мая 2022: Овнам – пророческие сны, Тельцам – потери, Козерогам – выигрыш Лунное затмение 16 мая для всех знаков зодиака: Ракам - радость, Рыбам - переезд навсегдаЛунное затмение 16 мая для всех знаков зодиака: Ракам - радость, Рыбам - переезд навсегда Сын Таисии Повалий открестился от матери после ее позорного выступления с украинской песней на 9 маяСын Таисии Повалий открестился от матери после ее позорного выступления с украинской песней на 9 мая
Поддержите Главред

Последние новости

14:57

Украина никогда не признает "автономию" Донбасса и Крым частью РФ - Зеленский

14:46

Приметы на 14 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:30

Зеленский назвал главное условие победы в войне против РоссииВидео

14:21

На город с полумиллионным населением - 23 новобранца: россияне отказываются воевать в Украине

14:03

Жадные российские генералы на Херсонщине устраивают кровавые разборкиВидео

Реклама
13:59

"Зверь из Алеппо": журналисты CNN назвали имя уничтожавшего Харьков генерала РФВидео

13:59

"Витя, упади с танка": военный РФ заявил жене о потерях, она советует "косить" от войны – ГУРВидео

13:27

Как посадить помидоры уникальным немецким способом: урожай будет небывалымВидео

13:25

"Ему надо думать о сохранении РФ": Зеленский жестко припечатал Путина из-за войны в УкраинеВидео

13:14

Юродивый Медведев, или Почему Россия не посмеет нанести ядерный удармнение

13:00

Гороскоп на завтра, 14 мая 2022: Львам – обман, Девам – скандалы, Стрельцам – деньги

12:55

Жители Беларуси "спасли Киев": украинцы возмутились после скандальных слов ТихановскойВидео

12:46

Финал Евровидения-2022: стало известно, под каким номером споет Kalush Orchestra

12:37

Евровидение-2022: любимчик европейцев Данилко озвучил два сценария для Kalush OrchestraВидео

12:26

Ричард Гир продаст свою машину, чтобы помочь украинцам

12:23

РФ превращает Змеиный в неприступную крепость: появились фото с подбитым катером СернаВидео

12:23

Без посредников и ультиматумов: Зеленский назвал условия переговоров с ПутинымВидео

12:22

ВСУ крушит авиацию войск РФ, поэтому враг бьет гиперзвуковыми ракетами – Залужный

12:14

Праздники в июне 2022 в Украине: День защиты детей, День Конституции, Троица – важные даты

12:04

Крымский мост обречен: российский геоэколог дал совет артиллеристам УкраиныВидео

Реклама
11:52

Ситуация все сложнее: оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются прорваться в "Азовсталь"Видео

11:43

Блестящие шубки не взяли: Билык рассказала, что оккупанты натворили у нее дома

11:27

Последний бой Кремля: как друзья Путина помогают ему сохранить лицомнение

11:23

Танки РФ разорвало как в годы Второй мировой: ВСУ отбили атаку немецкими гранатометами ПанцерфаустВидео

11:21

Оккупанты потерялись возле позиции ВСУ под Харьковом: на этом их "спецоперация" закончиласьВидео

11:17

Россия запустила скрытую мобилизацию и достает из запасов военную технику 1960-1980-х годов – ГУРВидео

10:39

Оккупант сдался в плен спустя месяц скитаний Киевщиной: узнав последние новости с фронта, он побелелВидео

10:38

Минус 600 оккупантов и 73 единицы техники за пару дней: ВСУ блестяще громят армию РФ на ДонбассеВидео

10:33

Укравтодор сократит сроки проектирования дорог и перейдет на европейскую систему ценообразования

10:32

В Ирпене построят жилой комплекс на 1000 квартир для людей, лишившихся дома – ОП

10:07

Боец ВСУ в Луганской области из ПЗРК Stinger сбил ударный вертолет Ми-24 армии РФ за 35 млн долларовВидео

09:48

Погода в Украине будет не летней: синоптик дал прогноз погоды на июнь 2022

09:46

Запроданку Повалий отправляют к психиатру после плясок в Кремле

09:29

ВСУ бьют оккупантов их же техникой - Укроборонпром восстановил трофеев на 1,5 миллиарда гривен

09:18

Путин растит себе замену: чем опасны нападки РФ на Финляндию и НАТОмнение

09:09

"Был уверен, что мы не выживем": Арестович рассказал о боях возле ОП в первые дни вторжения РФ

08:41

Гороскоп на сегодня, 13 мая 2022: Весам – сплетни, Рыбам – долгожданное предложение

08:38

70 "двухсотых" и минус запас ракет для "Смерчей": ВСУ сбросили ракету на головы оккупантамВидео

08:32

Террорист Гиркин закатил истерику Путину: "Покажите голову того, кто провалил блицкриг"Видео

08:02

Много погибших и раненных: российских моряков отправляют воевать на суше

Реклама
08:00

Жданов спрогнозировал сроки активной фазы войны и назвал самую сложную территорию для деоккупации

07:21

"Новая Чернобаевка" на Луганщине: оккупанты потеряли более 70 единиц техникиВидео

06:43

"Жуткий идиотизм" командования РФ: Арестович объяснил, почему сложно дать прогноз о завершении войныВидео

06:26

Почему Россия не смирится с поражением от Украинымнение

06:10

Единственная пятница 13 в 2022 году: астрологи рассказали, какой ждать опасностиВидео

06:00

В Раде придумали, как наказывать за незаконное ношение военной формы

05:30

Что посадить рядом с огурцами, чтобы урожай был огромным: названы самые лучшие культурыВидео

04:43

Как именно россияне готовят и гонят на войну с Украиной "пушечное мясо" - ответ эксперта

04:24

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко в военной амуниции показал фото из окопа

04:20

Как правильно нарезать картошку соломкой и приготовить фри дома: секреты для опытных хозяек

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять