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Войска РФ готовятся к наступлению на Донбассе: атаковать собираются на двух направлениях – Гайдай

14 мая 2022, 22:56

Оккупанты перебрасывают на Донбасс 2,5 тысячи единиц военной техники, сказал Сергей Гайдай.

Российские войска
Войска РФ попытаются захватить Трассу Лисичанск-Бахмут - глава Луганской ОВА / УНИАН

Армия Украины готовится к новому наступлению оккупационных войск на Донбассе. Вражеские военные подразделения будут пытаться прорвать украинскую оборону в направлении Северодонецка и трассы Лисичанск-Бахмут. Для этого они уже сконцентрировали на Донбассе 2,5 тысячи единиц своей военной техники. И если Северодонецк нужен захватчикам формально, то получение контроля над дорогой между Лисичанском на Донеччине и Бахмутом на Луганщине им нужно, чтобы отрезать Луганскую область от других регионов и взять ее в окружение. Об этом заявил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В эфире всеукраинского марафона UA Разом в субботу, 14 мая, он рассказал о том, что силы обороны Украины готовятся к масштабному наступлению войск захватчиков на Донбассе – в направлении Северодонецка и трассы Лисичанск – Бахмут. Оккупанты уже подвезли 2,5 тысячи единиц техники.

Читайте такжеНаступление РФ сдувается: почему оккупанты на Донбассе обреченыПо словам Гайдая, Северодонецк – город, который на данный момент является областным центром Луганской области, нужен врагу, скорее, "для галочки".

Однако получение контроля над трассой между Лисичанском в Луганской области и Бахмутом Донецкой области им нужно для того, чтобы отрезать Луганщину от сообщения с другими украинскими городами. В таком случае регион окружат вражеские военные подразделения.

Сергей Гайдай подчеркнули, что в направлении трассы Лисичанск-Бахмут оккупанты собрались двигаться со стороны Попасной и Белогоровки.

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Война России против Украины на Донбассе

В России во второй половине апреля заявили о начале якобы второй фазы так называемой "специальной военной операции" против Украины. Замкомандующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев сказал, что российские войска собираются захватить все районы Донбасс, южные регионы Украины и создать коридор в захваченный Крым.

Спикер Банковой Алексей Арестович считает, что ВСУ уже в середине июня могут перейти в контрнаступление. Украинская сторона ожидает, когда придет тяжелое вооружение от Запада – до конца мая-начала июня. После этого украинские войска должны приступить к наступлению.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов подчеркнул, что если оккупационные войска России захватят Донбасс, то у оккупантов появятся возможности, чтобы расширить военную агрессию против Украины.

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