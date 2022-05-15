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ВСУ успешно движутся к границе с РФ на Харьковщине – враг ведет на бой призванных в "ЛДНР" – Генштаб

15 мая 2022, 21:00

Оккупационные войска России обстреляли населенные пункты Русские Тишки, Терновая и Петровка.

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Войска РФ пытаются помешать ВСУ выйти к границе - Генштаб / Фото Reuters

Армия России на Харьковском направлении сосредоточила основные усилия на попытках удержать занятые позиции и не допустить продвижения сил обороны Украины к украинско-российской границе. Там оккупанты используют подразделения, которые были сформированы из тех, кого мобилизовали на захваченных российско-террористическими войсками районах Донбасса. Также оккупанты вели огонь в направлении населенных пунктов Русские Тишки, Терновая и Петровка. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Согласно оперативной информации Генштаба, на Харьковском направлении войска РФ пытаются удержать занятые позиции и не допустить выхода ВСУ к государственной границе. Враг использует военные подразделения, сформированные из призванных в ходе "мобилизации" на оккупированном Донбассе.Читайте такжеВСУ на Харьковщине гонят войска РФ к границе и готовятся освобождать другие территории – Синегубов

"На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточил на удержании занятых позиций и недопущении продвижения наших войск в Государственную границу Украины. На указанном направлении противник использует подразделения, которые сформированы во время проведения мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - отметили в Генштабе.

Кроме того, российские оккупанты систематически вели огонь по населенным пунктам Русские Тишки, Терновая и Петровка. Также они пытаются атаковать в районах населенных пунктов Долгенькое и Богородичное, но безуспешно.

"Кроме того, российские кафиры систематически обстреливали населенные пункты Русские Тишки, Тернова и Петровка. Безуспешно пытаются вести наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Довгенькое и Богородичное", - указали в Генштабе ВСУ.

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ВСУ освобождают Харьковскую область от оккупации России

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный 5 мая объявил о начале тактических контрнаступательных действий на Харьковском и Изюмском направлениях.

Позже в Генштабе ВСУ заявили об освобождении ряда населенных пунктов в Харьковской области – Александровки, Федоровки, Украинки, Шестаково и Перемоги и части села Черкасские Тишки.

ВСУ освободили и Циркуны на Харьковщине, откуда российские оккупанты вели огонь по городу Харькову.

В 227 батальоне Терробороны ВСУ сделали заявление о деоккупации Верхнего Салтова, Замуловки, Байрака и Рубежного.

14 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия отводит свои войска от Харькова. Однако захватчики все еще пытаются удержать ранее занятые позиции и маршруты обеспечения.

В американском Институте исследований войны считают, что оккупанты РФ решили покинуть позиции вокруг Харькова и возвращаться туда уже не будут. По мнению аналитиков, Украина уже выиграла битву за Харьков, поскольку не позволила окружить и захватить город.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что на Изюмском направлении армии Украины удалось значительно оттеснить вражеские оккупационные подразделения. По его словам, с военной точки зрения это означает появление признаков начала огромного перелома на направлении главного удара.

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