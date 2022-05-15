"Надо спасать Россию от украинского наступления": у пропагандистов Кремля резко сменилась риторика

военные рф, танк рф, война в Украине / Фото УНИАН,

Российские пропагандисты переплюнули сами себя - в очередном опусе они рассказали, как оккупант останавливал прорыв ВСУ на Белгород.

Украинский журналист Юрий Бутусов на своей страничке в Facebook высмеял бред российских "коллег".

"Всего три месяца назад он получил приказ взять Киев и Харьков за 72 часа, а вчера сгорел в танке, останавливая прорыв ВСУ на Белгород… Ну как же так? Ведь российские замполиты на всех телеканалах 8 лет рассказывали, что хохлы не умеют воевать, что все разворовали и продали, что российская армия - вторая, а местами и первая армия мира, что российская армия победоносно наступает, и ее суперсовременные вооружение уничтожает все на своём пути без проблем, большинство украинцев ждёт освобождения от нацистов и что население будет встречать российскую армию с цветами и флагами", - иронично написал он.

Также Бутусов отметил, что теряя огромное количество техники и личного состава армии, в России началась

facebook.com/butusov.yuriy

"А тут вот бьют и гонят российскую армию, жгут сотнями и сотнями танки, тысячи российских военных убиты, Белгород отражает украинские атаки, и надо спасать центральную Россию от украинского наступления. И кто же сделал все это?", - задался риторическим вопросом Бутусов.

Напомним, в российском Белгороде жители пожаловались на серию "хлопков". Их причину они не смогли объяснить. Вместе с тем на опубликованных в местных пабликах фото виден столп повалившего серого дыма за жилищным сектором.

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