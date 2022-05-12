В Харьковской области буряты устроили "новую Бучу"

Улица в Циркунах / соцсети

В освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах Харьковской области защитники Украины находят расстрелянных, убитых и замученных людей.

Об этом сообщил военный журналист Александр Шульман на своей странице в Facebook.

Шульман заявил, что подразделения бурятов совершили бесчинства на территории, где они находились.

Защитники Украины увидели в Харьковской области новую Бучу, Ирпень и Гостомель. Журналист отметил, что россиянам нет прощения за содеянное и он с ужасом предполагает, какие страшные находки будут найдены в Изюме.

"Циркуны… Старый Салтов… Печенеги… Россиян выбили. И наши увидели то, что видели в Буче, Ирпене, Гостомеле. Расстрелянные, убитые, замученные. Это сделали буряты. Еще раз. Буряты убили в Харьковской области сотни людей. Пишу нарочно по-русски. Прощения россиянам не будет", — написал Шульман.

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Зверства оккупантов в Буче

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

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