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ВСУ войскам Беларуси не по зубам: если Лукашенко нападет, он рискует потерять власть – Жданов

16 мая 2022, 05:00

Угроза вмешательства России с территории Беларуси снизилась – там на локациях российских войск идет демонтаж их инженерных конструкций, сказал Олег Жданов.

Олег Жданов
Белорусские войска могут быть не готовы к боям с Вооруженными силами Украины – Жданов / Главред

Войска РФ отошли от Черниговской, Сумской и Киевской областей. На данных направлениях остается незначительное число войск, которые, впрочем, стоят вдоль кордона и ведут огонь. Вероятность угрозы от российских подразделений из Беларуси снизилась, о чем свидетельствует демонтаж их инженерных конструкций. Однако отчасти все еще присутствует угроза атаки со стороны белорусских войск – Лукашенко устраивает их передислокацию у границы. Впрочем, армия РБ опасается боевого столкновения с ВСУ, и Лукашенко это осознает. Если он отдаст приказ о наступлении, то рискует потерять власть. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что оккупационные российские подразделения отодвинулись от Черниговской, Сумской и Киевской областей. Там остается небольшая группировка оккупантов, которая стоит вдоль границы и обстреливает территорию Украины.

Читайте такжеВооруженные силы Украины вышли на границу с Россией в Харьковской областиПо словам эксперта, одним из сигналов о снижении угрозы является демонтаж инженерных средств минно-взрывного заграждения с локаций, где ранее находились войска РФ.

"Если мы говорим об угрозе вмешательства российских войск с территории Беларуси, то их там почти не осталось", - считает Жданов.

При этом он акцентировал внимание на том, что остается угроза, хотя и минимальная, от белорусских вооруженных сил. Лукашенко передвигает войска у белорусско-украинской границы.

Смотрите видео ТСН – Беларусь собирает войска у границ Украины "для учений"

"Там (из Беларуси) опасность, хоть и маловероятная, но сохраняется", - добавил эксперт.

Также он уточнил, что одной из главных причин, которая сдерживает армию Беларуси от выполнения приказа Минска, является неспособность противостоять ВСУ на поле боя. Лукашенко это понимает – если он отдаст приказ о наступлении, то рискует потерять власть.

"Лукашенко тоже это вполне осознает. Он очень четко держит руку на пульсе социологии. Будет смотреть, какие настроения в обществе и армии", - подчеркнул Олег Жданов.

Война России против Украины

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военных действий против Украины. Войну он назвал, дескать, "специальной военной операцией". На территорию украинского государства вошли российские войска из России, оккупированного Крыма и Беларуси.

Россия начала наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной, гражданской инфраструктуры и жилым кварталам. Гибнут мирные люди. Ракеты и военные самолеты летят также с территории Беларуси.

Войска РФ в первый день войны захватили Чернобыльскую АЭС. В Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения рассказали, что оккупанты вырыли окопы в Рыжем лесу – самой опасной местности на атомной электростанции. В итоге захватчиков отправили лечиться в Гомель.

29 марта по итогам переговоров Киева и Москвы в Стамбуле представители российской стороны заявили о "сокращении военной активности в разы" на Киевском и Черниговском направлениях. Захватчики стали выходить с Черниговской области. 31 марта войска РФ вышли из зоны Чернобыльской АЭС.

Замминистра обороны Анна Маляр 2 апреля заявила, что ВСУ полностью освободили Ирпень, Бучу, Гостомель и всю Киевскую область от российских оккупантов.

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий 8 апреля объявил о полном освобождении региона от оккупантов РФ.

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ВСУ Александр Лукашенко Олег Жданов новости Беларуси война России и Украины
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