Украина уже в октябре получит первые NASAMS - Резников

Украина получит NASAMS уже в октябре / Коллаж фото kongsberg.com, скрин

Украинские военные уже в октябре получат зенитно-ракетные комплексы NASAMS для противовоздушной обороны. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телемарафона.

Наши защитники будут учиться ими пользоваться.

"Есть решение США о поставках нам очень известной системы NASAMS, первых нескольких установок.Также происходит обучение наших специалистов. Они тоже будут поставлены именно в этом месяце", - сказал Резников.

Он добавил, что и немецкие системы ПВО IRIS-T приедут в Украину в октябре.

ЗРК NASAMS

Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия.

Состав

Основная тактическая единица ЗРК NASAMS — батарея. В её состав входят три огневых взвода. Состоит из 12 ПУ по 6 ЗУР, 3 РЛС + оптоэлектронный комплекс наведения NTAS.

Дальность поражения, в зависимости от использованных ракет, может составлять от 20 до 180 км (в км) ЗРК NASAMS — 20 (ракетой AMRAAM ER — 40)

Дальность поражения авиационных версий ракет:

AIM-120A/B: 55-75

AIM-120C-5: 105

AIM-120C-7: 120

AIM-120D: 180

Высота поражения: до 21 км.

Вероятность поражения цели одной ракетой: 0,85

Скорость поражаемой цели максимальная, м/с: 1000.

Системы ПВО NASAMS для Украины

Спикер Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер в середине сентября заявил, что Украина должна получить две системы ЗРК NASAMS. Причем, по его словам, передача ПВО может состояться в течение двух месяцев.

Президент Владимир Зеленский 27 сентября в интервью американским СМИ рассказал о том, что Украина получила от США ЗРК NASAMS. Впрочем, количество полученных от американских союзников зенитных ракетных систем он не назвал.

11 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены провести работу над ускорением поставок Украине систем противовоздушной обороны NASAMS. Вашингтон будет добиваться отправки Киеву ПВО настолько быстро, насколько это возможно.

Другие новости: