"Поражение России неизбежно": Резников поведал, сколько высокоточных ракет осталось у русских

Ракеты, Резников / Википедия, УНИАН

На данный момент, по информации украинских офицеров, в распоряжении русских оккупантов осталось 609 высокоточных ракет из изначальных 1844. Такую статистику опубликовал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

Чиновник дал сравнительную информацию о числе высокоточных российских ракет по состоянию на 23 февраля и 12 октября.

"Демилитаризация России. Применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, государство-агрессор снижает свои возможности по нанесению ударов по военным объектам", — написал Резников.

Сейчас, по данным руководителя украинского Министерства обороны, у русских, предположительно остались:

124 ракеты "Искандер" из 900, которые были в начале вторжения;

272 "Калибра" из 500;

213 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555 из 444.

"Два вывода: военное поражение России неизбежно. Россия — террористическое государство", — подытожил Резников.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников говорил о том, что ВСУ получили от США еще 4 реактивные артиллерийские системы HIMARS.

"Я благодарю президента США Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина III и американский народ. Время HIMARS: хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов. Отличные новости накануне Ramstein 6, куда я еду завтра", - написал он.

Позднее в едином телемарафоне известный военный эксперт Роман Свитан говорил - русские оккупанты смогут устроить новую масштабную ракетную атаку по объектам в Украине, однако не ранее, чем через неделю после предыдущей, которая состоялась 10 октября.

"Такие атаки готовятся довольно долго. Еще раз повторюсь: такого уровня атаку, я думаю, они смогут повторить через неделю, не раньше. Потому что есть цикл подготовки" - сказал он.

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