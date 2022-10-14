Способны переносить ядерку: РФ перебросила к границе с Норвегией бомбардировщики - СМИ

РФ перебросила к границе с Норвегией Ту-160, которые могут переносить ядерные заряды / ua.depositphotos.com

Россия перебросила к границе с Норвегией стратегические бомбардировщики, которые способны нести ядерные заряды. Они сосредоточены на авиабазе Оленья на Кольском полуострове. Об этом стало известно благодаря спутниковым изображениям, сообщает Faktisk.

Снимки были сделаны 7 октября. На них видно размещение 7 бомбардировщиков Ту-160 и 4 бомбардировщиков Ту-95. Через два дня их количество увеличилось еще на один Ту-160. Последний был замечен на взлетной полосе авиабазы.

Обычно эти бомбардировщики базируются на воздушной базе Энгельса, которая размещена в 720 километрах к юго-востоку от Москвы. Такие переброски самолетов могут быть связаны с ядерным шантажом Путина. Некоторые эксперты не исключают, что бомбардировщики будут участвовать в традиционных осенних учениях "Гром".

РФ перебросила к границе с Норвегией Ту-160, которые могут переносить ядерные заряды / Planet Labs

РФ перебросила к границе с Норвегией Ту-160, которые могут переносить ядерные заряды / Planet Labs

Норвежский военный эксперт Ларс Педер Хага заявил, что в последний раз РФ проводила эти учения менее чем за три недели до полномасштабного вторжения в Украину.

"Они однозначно были предупреждением Запада, чтобы он не вмешивался", – сказал он.

Путин угрожает ядерным оружием

Глава Кремля Владимир Путин в последнее время дважды угрожал Украине применением ядерного оружия. Такую риторику Путин использовал 21 сентября, когда объявлял мобилизацию в России, и 30 сентября в своей речи после подписания бумажек об аннексии украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин вряд ли применит ядерное оружие. Но подобного сценария исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - сказал гарант.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

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