ВСУ освободили 627 населенных пунктов на Харьковщине, Херсонщине и на Донбассе

ВСУ освободили 627 населенных пунктов в четырех областях Украины / Фото Reuters

В Харьковской области защитники Украины освободили 502 населенных пункта. Из них эвакуировали свыше 20 тысяч человек. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кроме того, от российских захватчиков освобождены 75 населенных пунктов в Херсонской области, 43 – в Донецкой и 7 - в Луганской.

Координационный штаб по вопросам оккупированных территорий, который возглавляет вицепремьер-министр Украины Ирина Верещук, провел четыре заседания.

"За время работы штаба удалось наладить и скоординировать разминирование, восстановление энерго-, газо-, водоснабжения; получение гуманитарной помощи, лекарств, продуктов питания и средств гигиены Организована доставка питьевой воды и хлеба. Начали работу банковские учреждения", – говорится в сообщении.

На деоккупированных территориях возобновила свою деятельность Укрпочта. Уже организованы доставки пенсий и предоставление единовременной финансовой помощи людям.

"По совместной инициативе Минреинтеграции и Укрпочты каждый переживший оккупацию получает от Общества Красного Креста Украины единовременную помощь в сумме 1200 грн. На сегодняшний день жители Харьковщины получили уже более 14 млн грн. Жители освобожденной Херсонщины – свыше 1,4 млн грн, Донецкой области – свыше 1 млн грн", – добавили в ведомстве.

Также на данный момент идет эвакуация населения из этих территорий. Чиновники не скрывают, что жить грядущей зимой там будет крайне сложно, так как системы жизнеобеспечения еще не заработали в полную силу.

"В некоторых городах и селах все еще отсутствуют свет, вода, тепло. Также остается часть территории, требующая разминирования. Следовательно, начинать спокойную жизнь в освобожденных от оккупанта городах и селах можно будет не раньше весны следующего года", – отметили в министерстве.

Освобождение Харьковской области

Вооруженные силы Украины 10 сентября вошли в Купянск Харьковской области и установили там украинский флаг. Это город стратегического значения. Войска РФ захватили его в начале полномасштабной войны и использовали для снабжения своей группировки на Харьковщине.

11 сентября бойцы батальона "Карпатская Сечь" подняли флаг Украины над городом Изюм. Позже официальной сообщили, что город освобожден Вооруженными силами Украины.

27 сентября армия Украины освободила от оккупации России Купянск-Узловой, в котором находится одна из крупнейших железнодорожных логистических развязок в Харьковской области. Враг захватил опорную точку еще в самом начале войны и тщательно ее оборонял, чтобы сохранять снабжение своих подразделений.

Вооруженные силы Украины 3 октября освободили от российских оккупантов Боровую в Харьковской области.

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