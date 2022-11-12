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В Венгрии нацелились на аннексию Закарпатья: в МИД жестко ответили

12 ноября 2022, 23:04

Олег Николенко прокомментировал скандальное заявление Ласло Тороцкаи.

украина, венгрия
В Украине осудили заявление Ласло Тороцкаи / УНИАН

Министерство иностранных дел Украины призывает правительство Венгрии осудить высказывания венгерского депутата Ласло Тороцкаи, которые "подвешивают двусторонние отношения".

Заявления венгерского политика не отвечают духу добрососедства, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook.

"Призыв венгерского депутата Ласло Тороцкаи к пересмотру государственных границ неприемлем. Призываем правительство Венгрии осудить такие безответственные высказывания, которые подвешивают двусторонние отношения и не отвечают духу добрососедства", — написал Николенко.

Скандальное заявление Тороцкаи

Ранее по случаю празднования Польшей Дня независимости Тороцкаи пожелал Польше, чтобы они вскоре "снова встретились на общей польско-венгерской границе".

При этом он также опубликовал в Twitter историческое фото встречи польского и венгерского пограничников на территории современного Закарпатья.

В Венгрии нацелились на аннексию Закарпатья: в МИД жестко ответили
/ @ToroczkaiLaszlo

Напомним, ранее разгорелся дипломатический скандал между Будапештом и Киевом после хамских высказываний главы венгерского парламента Ласло Кевера в адрес президента Владимира Зеленского.

Вместе с тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал слова спикера венгерского парламента.

При этом он проигнорировал вызывающее утверждение Кевера о "психических проблемах" Зеленского и заявил о том, что украинская сторона якобы говорит в неприемлемом тоне.

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МИД Украины новости Закарпатья новости Венгрии Олег Николенко
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