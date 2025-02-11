Это неизбежно: Тука сказал, выстоит ли Покровск

Нет смысла тратить жизни украинских защитников, удерживая руины.

https://glavred.info/ukraine/eto-neizbezhno-tuka-skazal-vystoit-li-pokrovsk-10638305.html Ссылка скопирована

Георгий Тука оценил, удержат ли ВСУ Покровск / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, deepstatemap

Вы узнаете:

Будет ли оккупирован Покровск

Почему ВСУ выгоднее оставлять некоторые населенные пункты

Оккупация Покровска российской армией неизбежна. Такое мнение озвучил бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука.

При этом он не считает трагедией тот факт, что ВСУ приходится оставлять некоторые населенные пункты.

"Считаю абсолютно правильной позицию, которую высказал наш воин, бывший комбриг и комбат, герой Донецкого аэропорта под позывным "Купол". Он сказал, что наша главная цель – не удержать определенный населенный пункт, село, посадку или перекресток, а уничтожить как можно больше личного состава и техники врага", - сказал Тука во время чата на Главреде.

Покровск - что о нем известно / Инфографика: Главред

Он привел пример возможного соотношения потерь ВСУ и армии РФ: "Представьте себе, что держа оборону Покровска мы будем наносить врагу потери 1:4, то есть на одного потерянного нашего военнослужащего мы будем уничтожать четырех оккупантов. Если мы оставим эти руины и отойдем на заранее подготовленные другие позиции вглубь территории, это позволит нам наносить урон в соотношении 1:8".

По словам Туки, в таком случае нет смысла тратить жизни украинских защитников, удерживая руины. Вместо этого лучше отойти на подготовленные позиции, чтобы уничтожать еще больше врагов.

"Я, конечно, не военный человек, но мне импонирует вторая позиция. И я не вижу трагедии в том, что сейчас мы вынуждены оставлять тот или иной населенный пункт. В дальнейшем это даст нам возможность накопить резервы и действовать более эффективно. Ведь понятие "город-герой" – это чистейший "совок". Как территория может быть героем? Героями могут быть люди, которые защищали ту или иную территорию. Это людей нужно награждать и низко им кланяться", - резюмировал он.

Смотрите видео - Георгий Тука поделился прогнозом относительно перспектив урегулирования войны России против Украины:

Ситуация в Покровске - последние новости

Как сообщал Главред, что россияне стягивают войска для прорыва на Покровск. Аналитики сообщили, что оккупанты не оставляют попыток сделать большое наступление на Покровск. Они стягивают в город все больше подразделений, переводят военных с других направлений, в частности с Кураховского.

В ВСУ назвали главную цель РФ вблизи Покровска. Виктор Трегубов пояснил, что российские оккупанты пытаются обойти Покровск и перерезать трассы, которые ведут к городу. Цель захватчиков - оставить украинских защитников города без снабжения или хотя бы ограничить его.

Майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман прогнозировал, что если оккупанты возьмут Покровск, то, вероятно, они двинутся на Павлоград, Днепр и Запорожье. Он добавил, что цели россиян не ограничиваются захватом Донецкой и Луганской областей, ведь они убеждены, что Украина не должна существовать.

Другие новости:

Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред