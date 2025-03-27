ВСУ "поджарили" оккупантов: в воздух взлетел командно-наблюдательный пункт РФ

Среди ликвидированных оккупантов был командир 1-го ранга.

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ВСУ уничтожили командно-наблюдательный РФ / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", facebook.com/serhiynaiev

Что известно:

Силы обороны Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт РФ

Во время атаки был ликвидирован личный состав оккупантов

Украинские военные уничтожили российский командно-наблюдательный пункт в Курской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Силы обороны Украины атаковали командно-наблюдательный пункт батальона 9-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии. Он был размещен в районе Викторовка - Успеновка на территории Курской области РФ.

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"Среди ликвидированного личного состава оккупантов был и командир 1-го батальона 9-го мсп. Борьба продолжается! Слава Украине", - говорится в сообщении.

ВСУ уничтожили командно-наблюдательный РФ / фото: Генштаб ВСУ

Ситуация в Курской области - последние новости

Ранее в ISW сообщили, что армия РФ обманула ВСУ и применила запрещенную тактику нападения на Курщине. Во время нападения на украинских военных россияне использовали украинские опознавательные знаки.

Как ранее сообщал Главред, враг стремится окружить ВСУ - в ГПСУ рассказали, где оккупанты рванули в наступление. Россия пытается закрепиться и наращивает давление на украинскую границу.

Напомним, в ЦРУ сделали неожиданную оценку относительно информации о якобы окружении ВСУ в Курской области. Украинские солдаты в последние дни отступили в Курской области, но не окружены российскими войсками. Поэтому заявления президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина не соответствуют действительности. Разведывательные агентства США, включая ЦРУ, поделились своей оценкой ситуации с Белым домом.

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