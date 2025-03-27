ВСУ "поджарили" оккупантов: в воздух взлетел командно-наблюдательный пункт РФ

Что известно:
- Силы обороны Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт РФ
- Во время атаки был ликвидирован личный состав оккупантов
Украинские военные уничтожили российский командно-наблюдательный пункт в Курской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Силы обороны Украины атаковали командно-наблюдательный пункт батальона 9-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии. Он был размещен в районе Викторовка - Успеновка на территории Курской области РФ.
"Среди ликвидированного личного состава оккупантов был и командир 1-го батальона 9-го мсп. Борьба продолжается! Слава Украине", - говорится в сообщении.
Ситуация в Курской области - последние новости
Ранее в ISW сообщили, что армия РФ обманула ВСУ и применила запрещенную тактику нападения на Курщине. Во время нападения на украинских военных россияне использовали украинские опознавательные знаки.
Как ранее сообщал Главред, враг стремится окружить ВСУ - в ГПСУ рассказали, где оккупанты рванули в наступление. Россия пытается закрепиться и наращивает давление на украинскую границу.
Напомним, в ЦРУ сделали неожиданную оценку относительно информации о якобы окружении ВСУ в Курской области. Украинские солдаты в последние дни отступили в Курской области, но не окружены российскими войсками. Поэтому заявления президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина не соответствуют действительности. Разведывательные агентства США, включая ЦРУ, поделились своей оценкой ситуации с Белым домом.
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