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Почему жук называется божья коровка - магия, значение и роли в природе и культуре

Марина Иваненко
22 июня 2025, 13:10
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Божья коровка - символ удачи с древности: почему божью коровку считают священной в разных культурах, какие легенды с ней связаны.
Почему жука назвали божья коровка
Почему жука назвали божья коровка / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему жука назвали божьей коровкой
  • Как придумали название божья коровка

Почему коровка называется "божьей" и такая ли она невинная на самом деле поможет разобраться Главред.

До сих пор остается загадкой, почему именно это насекомое получило название "божья коровка" или "божья коровка". Существует версия, что это связано со способностью жука выделять жидкость - ядовитое желтое вещество, которое отпугивает врагов. Именно поэтому в народе ее сравнивали с "молоком" (хотя с молоком эта жидкость ничего общего не имеет). А "божьей" ее могли назвать благодаря невинному характеру и пользе для человека - она помогает сохранить урожай, уничтожая тлю.

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Божья коровка в мире: разные имена - общая любовь

Во всем мире божья коровка пользуется большим уважением и симпатией. В Германии, Австрии и Швейцарии ее называют "жук Святой Девы Марии", в Англии, США и Австралии - "леди-жук", в странах Латинской Америки - "коровка Святого Антония", а в Чехии, Словакии, Беларуси и Украине - "солнышко". В некоторых странах этому насекомому даже установлены памятники.

Божья коровка - символ удачи и защиты

Издавна люди считали божью коровку символом удачи. Ее изображение украшали одежду и украшения, используя как оберег. В отдельных культурах даже существовал запрет наносить вред этому насекомому - это считалось плохой приметой, которая могла навлечь беду.

Древние славяне верили, что солнышко - посланник богини Солнца. Если жук садился на человека - его ждала удача. А если залетал в дом - приносил с собой мир и гармонию. По поведению этого насекомого наши предки даже предсказывали погоду.

ТОП-10 самых интересных фактов о божьей коровке

  1. В мире насчитывается более 5 тысяч видов этих насекомых.
  2. Божья коровка может быть не только красной, но и желтой, розовой, оранжевой или черной.
  3. Количество пятнышек на спинке указывает на вид жука, а не на его возраст.
  4. Садоводы любят божьих коровок за то, что они поедают тлю - вредителя растений.
  5. Для других насекомых и птиц божья коровка ядовита, поскольку защищается желтой жидкостью, содержащей кантаридин - вещество, которое может вызвать раздражение даже на коже человека.
  6. В Германии существует более 1500 местных названий для божьей коровки.
  7. В Японии и Польше установлены памятники этому насекомому.
  8. В Нидерландах божья коровка является символом борьбы с бессмысленным насилием - на местах убийств ставят керамические плиты с ее изображением.
  9. В мифах божья коровка обладает магическими свойствами: летает к небесам, передает пожелания, приносит детей, предупреждает об опасности, предсказывает урожай и вызывает хорошую погоду.
  10. Украинка Надежда Комарова из Днепра попала в Книгу рекордов Гиннеса как владелица самой большой коллекции предметов в форме божьей коровки - 5555 единиц. Однако вместе с изделиями ручной работы эта цифра на 2020 год достигла около 15 тысяч.

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