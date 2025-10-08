Продолжается с прошлого века: самая длинная игра попала в Книгу рекордов Гиннеса

Книга рекордов Гиннеса официально признала ролевую фэнтезийную игру Dungeons & Dragons рекордсменом за самую длинную партию в мире.

"Подземелья и драконы" установили мировой рекорд / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube

Книга рекордов Гиннеса официально признала ролевую фэнтезийную игру Dungeons & Dragons ("Подземелья и драконы") рекордсменом за самую длинную партию в мире, которая длится 43 года. Сертификат рекорда получил профессор истории Роберт Вордхо, который начал играть в эту игру еще в 1982 году, говорится в видео Wired.

25 апреля 1982 года двое подростков из маленького городка Борден в канадской провинции Саскачеван начали игру в Dungeons & Dragons. В вымышленном мире главный герой, молодой воин и искатель приключений Титаниус Болдуинов, стремится отомстить за сгоревшую деревню в Грейхоке. Он сражается с чудовищами, ищет сокровища в пещерах и делает все возможное, чтобы выжить.

Судьбой Титаниуса руководили Джефф Голдинг и Роберт Уордхо, который исполнял роль Мастера Подземелий. Карты, листы персонажей, игральные кости и модули приключений раскладывали везде, где было место для игры. Она увлекла игроков настолько, что они решили продолжать ее в течение следующих месяцев.

Впоследствии к игре присоединилось больше игроков, а партия получила название "Партия Кулона". Титаниус встретил вора Конана Черную Бритву, волшебника Элронда Милтонова и жреца Арака, и вместе они исследовали опасный мир игры.

После того, как Роберт переехал в университет в Саскатуне в 1985 году, группа расширилась. Сейчас в игре участвует около 60 активных игроков, хотя одновременно за столом обычно 5-8 человек.

Для сохранения интереса даже во время отсутствия участников, Вордхо ввел систему отчетов о сессии, которые рассылаются всем участникам. Создан также большой веб-сайт с архивами игры, а игроки могут участвовать онлайн из любой точки мира.

Персонажи тренируются, развивают навыки и передают знания следующим поколениям в игре. Геналогические деревья персонажей сейчас насчитывают более 15 поколений.

По оценкам Роберта Вордхо, за последние четыре десятилетия через "Партию Кулона" прошло около 500 персонажей, что равно более четырем векам игрового времени. Империи возникают и разрушаются, магические предметы передаются между поколениями.

В доме Вордхо все посвящено Dungeons & Dragons: большой игровой зал, мастерская для покраски моделей и склады для декораций. Он подсчитал, что имеет около 30 000 раскрашенных миниатюр, что позволяет создавать сцены от пустынь до заснеженных гор, а также огромные декорации, в частности руины храмов, амфитеатры и замки. Несмотря на достижение рекорда, Вордхо планирует продолжать игру настолько долго, насколько сможет.

