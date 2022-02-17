Сверхгигантская клубника из Израиля попала Книгу рекордов Гиннеса: как она выглядит

В Израиле выросла очень большая клубника / pixabay

Израильские фермеры Ариэль вырастили огромную клубнику, которая побила рекорд и попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Как сообщают Новости Израиля, вес ягоды 289 г, а окружность - 34 см. При этом, ученый который вивел данный сорт под названием Илан, говорит, что ее размеры связаны с климатом. Из-за похолодания, сезон клубники затянулся и несколько ягод срослись в одну, образовав нереально большую.

Также известно, что фермеры в 2022 году вырастили четыре больших клубники.

Что нельзя делать при заморозке ягод и фруктов

Замораживайте только свежие фрукты и ягоды. Они не должны быть мягкими или с повреждениями.

Замораживайте в том виде, в котором будете использовать – в виде пюре, половинками, целиком, натертыми.

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Температура должна быть -18 градусов. В таких условиях фрукты можно хранить 12 месяцев.

Замораживайте сезонные продукты, которые зимой купить невозможно или они стоят очень дорого.

Из вишни, черешни – всегда вынимайте косточки перед заморозкой.

Землянику, малину, черную смородину – лучше хранить в контейнерах или замораживать после измельчения в блендере.

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