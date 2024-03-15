Самая тяжелая в мире черника попала в Книгу рекордов Гиннеса: сколько она весит

Черника, выращенная в Новом Южном Уэльсе, побила рекорд Гиннесса как самая тяжелая в мире. Она была выращена с использованием традиционных ручных методов.

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Книга рекордов Гиннеса - сколько весит самая тяжелая черника в мире / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Черника темно-синего цвета, диаметром с мяч для гольфа и весит в 10 раз больше, чем обычная черника. Собранный 13 ноября плод размером с ладонь вошел в книгу рекордов, получив официальный титул самой тяжелой в мире черники. Об этом сообщает The Guardian.

Огромный плод весом 20,4 г (0,71 унции) и размером 39,31 мм в диаметре был выращен компанией Costa Group в Новом Южном Уэльсе, Австралия.

Он был собран 13 ноября 2023 года и теперь признан рекордсменом Книги рекордов Гиннесса.

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Чернику, принадлежащую к сорту Eterna, вырастили в рамках программы улучшения сортов (VIP) компании Costa Брэд Хокинг, Джессика Скальцо и Мари-Франс Куртуа.

Черника-рекордсменка примерно в 1,25 раза превышает вес предыдущего рекордсмена, который весил 16,2 г при диаметре 36,33 мм. Предыдущие два рекорда были установлены производителями Ozblu из Западной Австралии в 2020 и 2018 годах.

По словам Хокинга, сорт Этерна известен своими крупными плодами, хрустящей текстурой и длительным сроком хранения.

"У сорта Этерна действительно замечательный вкус и неизменно крупные плоды. Когда мы собирали этот плод, там было, наверное, еще около 20 ягод такого же размера. Это действительно замечательный фрукт", - отметил Брэд Хокинг.

Хокинг сказал, что, хотя обычно при увеличении размера плодов ожидается ухудшение качества, черника сорта Eterna была "твердой и с очень хорошим сроком хранения".

"Несмотря на то, что плоды крупные, качество и вкус совершенно не пострадали, как и следовало ожидать при выведении премиального сорта черники", - добавил он.

Что известно о Книге рекордов Гиннеса "Мировые рекорды Гиннеса" (до 2000: "Книга рекордов Гиннеса") - ежегодно выходящий справочник, содержащий всемирно признанную коллекцию мировых рекордов, как человеческих достижений, так и экстремальных фактов природы. Теперь "Книга рекордов Гиннеса" является изданием с самым большим тиражом из всех книг (за исключением Библии), защищенных копирайтом - факт, который отмечен записью в Книге рекордов Гиннеса. 1 октября 2013 года общий тираж экземпляров, проданных с 1955 года, составил более 130 млн копий, сообщает Википедия.

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