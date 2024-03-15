УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Может принести беду: какие вещи умерших нельзя оставлять дома

Юрий Берендий
15 марта 2024, 16:02
Главред выяснил, какие вещи умерших нельзя оставлять дома и как можно "очистить" одежду и аксессуары от болевой энергетики человека, которого не стало.
Может принести беду: какие вещи умерших нельзя оставлять дома
Можно ли оставлять вещи умершего дома - чем опасны вещи умерших / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Хранение вещей погибших людей дома является сложным вопросом, который требует внимательного отношения и соблюдения культурных и этических норм. Во многих культурах и религиях существуют установленные обряды и традиции, которые определяют, что делать с вещами умерших. Некоторые семьи решают хранить часть или все вещи покойного в память о нем, храня их в специальных ящиках.

Однако важно учитывать, что хранение вещей погибших людей может быть связано с эмоциональными и психологическими вызовами для семьи и близких. Это может напоминать о потере и затруднять процесс печали и восстановления.

Какие вещи умерших нельзя оставлять дома

Эзотерики отмечают, что вещи людей, которые ушли от нас всегда несут в себе информацию и передают энергию, однако не всегда положительную, поэтому от таких вещей стоит избавиться.

"Одежда умерших очень опасна в доме, потому что она хранит негативную информацию и фактически ту боль, которую человек перенес. Чем больше будет таких вещей, тем больше надо опасаться людям болезней, депрессий, отторжения от общества, замкнутости близких", - указывают эзотерики в эфире "Завтрака с 1+1".

Что происходит с человеком после смерти

Биоэнергетик, директор центра нетрадиционной медицины Людмила Жукова отмечает, что после того, как человек умирает, у него осталась его энергетическая болевая оболочка.

"Когда человек остается на ночь, обязательно. Вы знаете, у нас существует традиция, когда человека оставляют переночевать дома, в это время его энергетическая болевая оболочка собирает все негативное, всю ту информацию, которую он накопил за свою жизнь", - утверждает биоэнергетик.

Смотрите видео о том, как на людей влияют вещи умерших родственников:

Она добавляет, что если оболочка не успевает забрать все, то она приходит на девятый и сороковой день. Людмила Жукова также указывает на то, что после 40-ка дней энергетическая оболочка больше не сможет приходить в дом человека, который умер.

По ее словам, если энергетическая оболочка не успела все забрать, существует фон, который остается от негативной информации, которую умерший человек накопил за свою жизнь.

"Если он не болел, человек умер естественной смертью, то его вещи не могут наносить вред здоровью человека, который просто оставил их себе, как память. Их можно переделать на себя, носить и разговаривать с этими вещами", - акцентирует биоэнергетик.

Директор центра нетрадиционной медицины отмечает, что есть и обратная сторона медали. Если перед смертью человек был агрессивным, обижался на кого-то и так и не смог сказать "Я прощаю", то болевая оболочка может не успеть забрать весь негатив. Людмила Жукова указывает, что в таком случае он остается на вещах умершего человека.

Кто такая Людмила Жукова

Жукова Людмила Петровна - биоэнергетик, нумеролог, академик Украинской академии наук, основательница и директор Центра нетрадиционной медицины "Энергетика". Специалист в области биоэнерготерапии. Автор более 80 публикаций.

Можно ли "отчистить" вещи умершего человека

Биоэнергетик указывает на то, что подаренные вещи, такие как кольца, бусы и т.д. можно очистить и нужно очищать. Ни в коем случае не нужно расставаться, ведь это то, что было подарено, то, что было приобретено кем-то и подарено тому, кто ушел.

"Для того, чтобы она осталась как наследие в семье, ее нужно просто очистить, снять с нее энергетическую негативную информацию, если она на ней есть. Обычно, знаете, такой ритуал: крестят ребенка в церкви и приносят туда свои крестики, кольца. И когда уже деток крестили, остается эта вода. Священнику все это отдают, он идет с этой водичкой, кладет туда все, что вы ему принесли. Эта вода, чистая вода, вода младенца, вода ангела. И после этого уже очищенные вещи, он вам приносит", - делится советом биоэнергетик.

Кроме того Людмила Жукова рассказала, как избавиться от негативной энергетики на личных вещах и на одежде умершего человека.

"Обязательно нужно любую вещь, которую бы вы не захотели оставить, то ли шарфик, то ли пальто, то ли платье, то ли обувь какая-то, не имеет значения выдержать в соленой холодной воде из расчета на три литра воды три столовые ложки крупной поваренной соли", - говорит биоэнергетик отметив, что в полученном растворе вещи нужно продержать в течение нескольких часов.

Она резюмирует, что снять негатив от умершего человека можно с любой вещи, кроме случаев, когда семье точно известно, что определенная одежда или аксессуар был заговорен.

Что следует учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
семейная жизнь
Реклама

Главное за день

Макрон давит на Шольца: требует более решительной позиции по Украине

Макрон давит на Шольца: требует более решительной позиции по Украине

16:55 Мир
Россияне ударили Искандерами: в Одессе резко увеличилось количество жертв и раненных

Россияне ударили Искандерами: в Одессе резко увеличилось количество жертв и раненных

15:53 Украина
В ГУР пошатали "выборы" Путина: в РФ рухнуло онлайн-голосование, детали

В ГУР пошатали "выборы" Путина: в РФ рухнуло онлайн-голосование, детали

15:30 Мир
Все главные новости

Популярное

Украину накрыла новая магнитная буря: врезал почти 6-балльный шторм 13848

Украину накрыла новая магнитная буря: "врезал" почти 6-балльный шторм

Украину накрывает снегопад: в двух областях синоптики предупреждают об опасности 10803

Украину накрывает снегопад: в двух областях синоптики предупреждают об опасности

Оккупанты прорвались на двух направлениях: в ISW назвали опасные участки фронта 4024

Оккупанты прорвались на двух направлениях: в ISW назвали опасные участки фронта

Невестка-стриптизерша Наташи Королевой неожиданно заступилась за свекровь 3605

Невестка-стриптизерша Наташи Королевой неожиданно заступилась за свекровь

Последние новости

17:20

У Путина разразились прогнозом об "участии" Франции в войне РФ против Украины

16:55

Макрон давит на Шольца: требует более решительной позиции по Украине

16:37

Самая тяжелая в мире черника попала в Книгу рекордов Гиннеса: сколько она весит

16:34

"Абсолютно логичные цели": эксперт назвал "жирные" объекты для атак, которые скуют РФ

16:31

Как часто надо менять термопасту и не допустить поломки компьютера - советы

Россия сможет воевать ещё 2 года, к осени ей грозит дефицит продуктов и топлива - ЛипсицРоссия сможет воевать ещё 2 года, к осени ей грозит дефицит продуктов и топлива - Липсиц
16:28

Церковный праздник 16 марта: почему нельзя носить старую одежду в этот день

16:24

"Убийца британцев": Фьюри крикливо пообещал жестко "уничтожить" Усика

16:02

Может принести беду: какие вещи умерших нельзя оставлять домаВидео

15:53

Россияне ударили Искандерами: в Одессе резко увеличилось количество жертв и раненныхФото

Реклама
15:46

В Британии обсуждают возможную отставку Сунака: в Bloomberg раскрыли детали

15:40

Найти лимон за 12 секунд смогут лишь единицы: чрезвычайная загадка для умников

15:30

В ГУР пошатали "выборы" Путина: в РФ рухнуло онлайн-голосование, детали

15:19

"Отменили концерты": предательницу Ани Лорак "кинули" на новую проверку в РФ

15:18

РФ должна быть разрушена, красных линий нет: громкое заявление президента Латвии

14:58

Известный комик рассказал, как победитель "Холостячки" Эллерт сумел уехать в США

14:53

В Украине потеплеет до +15 градусов: синоптики назвали регионы, где "ударит" тепло

14:22

Как понять, что кошка беременна: точные признаки, что стоит ждать пополнения

14:06

Не только кофе: эксперты назвали популярный напиток, который портит качество сна

14:04

"На курорте": ведущий Орест Дрималовский отправился в Донецкую область

14:01

Россия готовится к новой войне: раскрыты планы Путина и сроки

Реклама
14:01

РФ дважды жестоко ударила по Одессе: 14 погибших, под завалами могут быть люди

13:51

Сценарий проигрыша в войне: эксперт оценил риски прекращения помощи СШАВидео

13:36

Российская певица объявила об уходе со сцены из-за проблем с алкоголем

13:33

"Дали коврик в бункере": в Сети разнесли легенду хоккея за прогиб перед Путиным

13:28

"Я принимал присягу": ведущий Решетник рассказал, когда планирует уйти в ВСУ

13:23

Рафинированное или нерафинированное: диетолог рассказала, какое масло полезнееВидео

13:14

Медсестра из хосписа рассказала, как за несколько мгновений до смерти смотрит человек

12:53

Данилов разнес Путина: Украина будет бить на тысячи км, война придет в Россию

12:51

Гороскоп на завтра 16 марта 2024: Скорпионам - большая прибыль, Львам - перспективы

12:47

Оккупанты заходят с флангов: на юге нацгвардейцы отразили вражеский штурмВидео

12:45

Решил уйти: путинист Добронравов совсем сдал после операции

12:36

В Украине придумали новую помощь для переселенцев: какую именно

12:34

В НАТО раскрыли большие потери РФ с начала большой войны

12:08

Предательница Ани Лорак подалась на российское гражданство

11:57

"Залп в 130 ракет": военный эксперт предупредил о массированном ударе РФ

11:51

Обвал линии фронта: у Зеленского назвали два главных условия

11:49

Закопал одной фразой: принц Уильям высказался о Кейт Миддлтон

11:47

"Так позорно "мочат": эксперт объяснил, как пожары на НПЗ бьют по режиму Путина

11:45

Разведенный Тищенко засветился с бывшей женой

11:44

Началось с 14 века: почему у мужчин и женщин пуговицы на одежде с разных сторон

Реклама
11:37

Бронь от мобилизации: люди каких профессий и смогут ли "откупиться"

11:27

Ракетный удар по Одессе: погибли фельдшер и спасатель, которые приехали после первого взрыва

10:52

Китайский гороскоп на 16 марта: Тигру - неуважение, Петуху - много успеха

10:52

Ситуация обострилась, оккупантам перебросили резервы: в ВСУ назвали направление

10:50

Звезда "Людей Икс" рассказала о своей тяжелой болезни и непростой операции

10:50

"Проукраинская позиция": известный ведущий рассказал о предательнице Марченко

10:49

Вырастут моментально: эксперты назвали 5 овощей, которые нужно сажать в марте

10:42

Под Калугой четыре дрона ГУР атаковали НПЗ: вспыхнул мощный пожар - СМИВидео

10:00

"С вами": Пугачева отреагировала на видео Могилевской об обстреле Кривого Рога

09:54

Война в Украине может затянуться на годы: эксперт дал тревожный прогноз

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять