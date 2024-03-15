Может принести беду: какие вещи умерших нельзя оставлять дома

Главред выяснил, какие вещи умерших нельзя оставлять дома и как можно "очистить" одежду и аксессуары от болевой энергетики человека, которого не стало.

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Можно ли оставлять вещи умершего дома - чем опасны вещи умерших / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Хранение вещей погибших людей дома является сложным вопросом, который требует внимательного отношения и соблюдения культурных и этических норм. Во многих культурах и религиях существуют установленные обряды и традиции, которые определяют, что делать с вещами умерших. Некоторые семьи решают хранить часть или все вещи покойного в память о нем, храня их в специальных ящиках.

Однако важно учитывать, что хранение вещей погибших людей может быть связано с эмоциональными и психологическими вызовами для семьи и близких. Это может напоминать о потере и затруднять процесс печали и восстановления.

Какие вещи умерших нельзя оставлять дома

Эзотерики отмечают, что вещи людей, которые ушли от нас всегда несут в себе информацию и передают энергию, однако не всегда положительную, поэтому от таких вещей стоит избавиться.

"Одежда умерших очень опасна в доме, потому что она хранит негативную информацию и фактически ту боль, которую человек перенес. Чем больше будет таких вещей, тем больше надо опасаться людям болезней, депрессий, отторжения от общества, замкнутости близких", - указывают эзотерики в эфире "Завтрака с 1+1".

Что происходит с человеком после смерти

Биоэнергетик, директор центра нетрадиционной медицины Людмила Жукова отмечает, что после того, как человек умирает, у него осталась его энергетическая болевая оболочка.

"Когда человек остается на ночь, обязательно. Вы знаете, у нас существует традиция, когда человека оставляют переночевать дома, в это время его энергетическая болевая оболочка собирает все негативное, всю ту информацию, которую он накопил за свою жизнь", - утверждает биоэнергетик.

Смотрите видео о том, как на людей влияют вещи умерших родственников:

Она добавляет, что если оболочка не успевает забрать все, то она приходит на девятый и сороковой день. Людмила Жукова также указывает на то, что после 40-ка дней энергетическая оболочка больше не сможет приходить в дом человека, который умер.

По ее словам, если энергетическая оболочка не успела все забрать, существует фон, который остается от негативной информации, которую умерший человек накопил за свою жизнь.

"Если он не болел, человек умер естественной смертью, то его вещи не могут наносить вред здоровью человека, который просто оставил их себе, как память. Их можно переделать на себя, носить и разговаривать с этими вещами", - акцентирует биоэнергетик.

Директор центра нетрадиционной медицины отмечает, что есть и обратная сторона медали. Если перед смертью человек был агрессивным, обижался на кого-то и так и не смог сказать "Я прощаю", то болевая оболочка может не успеть забрать весь негатив. Людмила Жукова указывает, что в таком случае он остается на вещах умершего человека.

Кто такая Людмила Жукова Жукова Людмила Петровна - биоэнергетик, нумеролог, академик Украинской академии наук, основательница и директор Центра нетрадиционной медицины "Энергетика". Специалист в области биоэнерготерапии. Автор более 80 публикаций.

Можно ли "отчистить" вещи умершего человека

Биоэнергетик указывает на то, что подаренные вещи, такие как кольца, бусы и т.д. можно очистить и нужно очищать. Ни в коем случае не нужно расставаться, ведь это то, что было подарено, то, что было приобретено кем-то и подарено тому, кто ушел.

"Для того, чтобы она осталась как наследие в семье, ее нужно просто очистить, снять с нее энергетическую негативную информацию, если она на ней есть. Обычно, знаете, такой ритуал: крестят ребенка в церкви и приносят туда свои крестики, кольца. И когда уже деток крестили, остается эта вода. Священнику все это отдают, он идет с этой водичкой, кладет туда все, что вы ему принесли. Эта вода, чистая вода, вода младенца, вода ангела. И после этого уже очищенные вещи, он вам приносит", - делится советом биоэнергетик.

Кроме того Людмила Жукова рассказала, как избавиться от негативной энергетики на личных вещах и на одежде умершего человека.

"Обязательно нужно любую вещь, которую бы вы не захотели оставить, то ли шарфик, то ли пальто, то ли платье, то ли обувь какая-то, не имеет значения выдержать в соленой холодной воде из расчета на три литра воды три столовые ложки крупной поваренной соли", - говорит биоэнергетик отметив, что в полученном растворе вещи нужно продержать в течение нескольких часов.

Она резюмирует, что снять негатив от умершего человека можно с любой вещи, кроме случаев, когда семье точно известно, что определенная одежда или аксессуар был заговорен.

Что следует учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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