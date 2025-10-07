Как отстирать белые кроссовки в сетку: самый легкий способ

Что хорошо отбеливает белые кроссовки – так это отбеливающее мыло, при помощи которого нужно тщательно промыть обувь.

Как отбелить кроссовки с сеткой и правильно их высушить / Скриншот YouTube

Главное:

Белые кроссовки можно постирать отбеливающим мылом

Кроссовки нужно правильно прополоскать и просушить

Стельки и шнурки надо стирать отдельно

Каждый обладатель белых кроссовок знает, как тяжело за ними ухаживать, а еще сложнее – стирать. Грязь появляется буквально за один-два похода по улице, а отмыть ее далеко не просто. Поэтому возникает проблема, как правильно отмыть кроссовки из сетки. Мы расскажем, что нужно делать.

Автор YouTube-канала Советы для дома рассказала, как просто и эффективно постирать белые кроссовки в сетку и очистить их от грязи.

Как стирать сетчатые белые кроссовки

Готовим кроссовки к стирке

Для начала нужно взять большой тазик, а кроссовки – расшнуровать. Стельки тоже следует вынуть.

Натираем кроссовки мылом

Далее тщательно натираем кроссовки мылом против пятен. Желательно, чтобы было отбеливающее мыло. Нужно обильно намылить как наружную, так и внутреннюю поверхность.

Оставляем кроссовки на некоторое время, после чего чистим

После того, как намылили кроссовки, их нужно оставить на 1 час для замачивания. Далее следует их чистить мягкой резиновой щеткой, чтобы не повредить текстуру и сетку.

Как стирать шнурки и стельки

Шнурки и стельки моются отдельно с мылом, после этого все компоненты следует тщательно прополоскать прохладной проточной водой. Это нужно сделать, чтобы избежать желтых пятен и остатков мыла.

Полоскание кроссовок

Следом нужно поместить кроссовки в стиральную машину вместе с объемной белой тканью и поставить режим полоскания с холодной водой без отжима.

Как сушить кроссовки

После стирки и полоскания, кроссовки нужно просушить на свежем воздухе. Надо постараться избежать солнечных лучей и отопительных приборов, иначе кроссовки могут потерять форму. Чтобы они быстрее высохли и сохранили форму, внутрь можно положить бумагу или полотенце.

Что в итоге

Автор показала, что ее кроссовки стали чистыми и свежими.

Об источнике: Советы для дома Советы для дома – украинский YouTube-канал, тематика которого – показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

